Màn tái xuất chưa trọn vẹn của Angelina Jolie

Minh tinh vẫn giữ phong độ với hình tượng mạnh mẽ trong "Those Who Wish Me Dead", nhưng ít đất diễn bởi vai trò nhân vật hạn chế.

Thể loại: Hành động, giật gân

Đạo diễn: Taylor Sheridan

Diễn viên: Angelina Jolie, Finn Little, Nicholas Hoult, Aidan Gillen, Jake Weber, Jon Bernthal, Medina Senghore

Zing.vn đánh giá: 6/10

(*) Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Those Who Wish Me Dead đánh dấu việc Angelina Jolie trở lại kiểu vai hành động sau thời gian dài đóng các phim kỳ ảo hoặc lồng tiếng hoạt hình. Dự án này cũng được trông đợi bởi đạo diễn là Taylor Sheridan, người từng thành công với phim đầu tay Wind River (giải đạo diễn ở nhánh Un Certain Regard tại LHP Cannes năm 2017). Sheridan đồng thời là biên kịch Sicario (2015) và Hell or High Water (2016). Lần này, nhà làm phim lại khai thác bối cảnh miền quê nước Mỹ vốn là sở trường của ông.

Ở Park County (Montana, Mỹ), Hannah Faber (Jolie) là lính cứu hỏa chuyên nhảy dù vào đám cháy (smokejumper). Cô hiện đồn trú ở tháp canh, lòng vẫn đau buồn bởi không cứu được người trong một vụ cháy trước đây. Bạn trai cũ của Hannah là Ethan (Jon Bernthal), cảnh sát ở thị trấn, đang đón chờ đứa con cùng người vợ Allison (Medina Senghore).

Viên kế toán điều tra Owen (Jake Weber) - anh vợ của Ethan - phát hiện một số vụ việc đáng ngờ liên quan băng đảng. Anh cùng con trai Connor (Finn Little) trốn chạy bộ đôi sát thủ Jack (Aidan Gillen) và Patrick (Nicholas Hoult). Owen định đến chỗ Ethan nương náu nhưng bị sát hại và giao mọi bằng chứng cho Connor. Cậu bé may mắn thoát chết và nương náu ở chỗ Hannah. Họ phải tìm cách sống sót trước đám sát thủ máu lạnh lẫn đám cháy rừng đe dọa thiêu trụi khu vực.

Chất bụi bặm của Taylor Sheridan

Jolie và diễn viên nhí Finn Little.

Sinh ở Texas (Mỹ), đạo diễn kiêm biên kịch Taylor Sheridan nổi tiếng khi khai thác những góc khuất bụi bặm của nước Mỹ. Những cuộc đấu súng hoặc đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt là chủ đề yêu thích của anh. Nhân vật chính trong phim của Sheridan thường rất mạnh mẽ, gai góc và chai sạn.

Those Who Wish Me Dead diễn ra ở một vùng xa thành thị, nơi số ít cảnh sát phải chịu trách nhiệm cho một khu rộng lớn. Bối cảnh làm nền cho câu chuyện hiện đại nhưng mang nhiều chất bạo lực tương tự các phim Viễn Tây xưa. Cảnh sát và tội phạm thường xuyên đọ súng, hoặc phải dựa vào mưu mẹo để giành phần thắng. Chất bạo lực thẳng tay, không khoan nhượng được duy trì suốt phim, ngay từ màn thanh trừng đầu phim của bộ đôi sát thủ hay phát đạn bất ngờ thẳng vào đầu một người vô tội.

Aidan Gillen (trái) và Nicholas Hoult vào vai đôi sát thủ giết người không ghê tay.

Về tình tiết, nhóm biên kịch làm khá tốt việc lồng ghép nhiều kỹ năng sinh tồn để câu chuyện bất ngờ. Một trong những cuộc đấu hồi hộp nhất phim là của Allison và bộ đôi sát thủ. Người phụ nữ đang mang thai tưởng như đã vào đường cùng khi bị hai gã đàn ông khỏe mạnh chĩa súng uy hiếp. Song, vốn là người điều hành một trường dạy kỹ năng sinh tồn, Allison có pha xử lý khiến người xem bất ngờ.

Ngoài cuộc tranh giành của con người, Sheridan muốn giới thiệu chủ đề “con người đấu thiên nhiên”. Đám cháy rừng hay trận bão sét trở thành những thế lực dữ dội để cản trở nhóm nhân vật tốt. Song, việc cố lồng ghép lớp ý mới lại khiến tổng thể phim rời rạc. Those Who Wish Me Dead là một ví dụ cho thất bại của việc cố pha trộn quá nhiều ý tưởng trong một phim.

Cuộc tái xuất chưa trọn của Angelina Jolie

Với các fan của Angelina Jolie, cuộc trở lại của minh tinh có lẽ chỉ dừng lại ở mức tạm ổn. 11 năm kể từ Salt (2010), cô mới quay lại với dạng vai hành động từng làm nên tên tuổi cô. Jolie vẫn hoàn thành các cảnh chạy nhảy, chiến đấu với phong độ ổn định. Cách diễn viên biểu cảm và nhả thoại cũng truyền tải được hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ nhưng mang nhiều nỗi đau quá khứ.

Loạt cảnh giữa Hannah và cậu bé Connor thể hiện được sự gắn kết giữa hai người. Khi nữ lính cứu hỏa nói: “Cô chắc chắn là người mà cháu có thể tin tưởng”, Jolie thể hiện cả sự quyền lực và ấm áp cần thiết.

Angelina Jolie nổi bật trên poster phim.

Song, vai trò của minh tinh trong phim khá hạn chế, dù cô xuất hiện lớn nhất trên poster. Tác phẩm thật ra xoay quanh đa tuyến nhân vật chứ không tập trung vào Hannah. Hầu hết thời lượng phim, cô chỉ đi cùng, chăm sóc cậu bé, không có mấy cảnh hành động cho đến đoạn cuối. Nhân vật Hannah bị nửa vời trong câu chuyện, còn bản thân Jolie dường như cũng xem đây là một lựa chọn vai diễn khá “an toàn”. Vai trò đánh đấm thậm chí rõ nét hơn ở đôi vợ chồng Allison và Ethan, với màn thể hiện ấn tượng của Medina Senghore và Jon Bernthal (nổi tiếng với vai Punisher).

Bên kia chiến tuyến, Nicholas Hoult và Aidan Gillen chưa mang đến những vai phản diện đáng nhớ. Dù rất cố gắng, Hoult có gương mặt quá “hiền lành” cho vai sát thủ máu lạnh. Ở cao trào, anh như “chìm nghỉm” trước thần thái của Angelina Jolie, dù nhân vật của Hoult lúc đó đang uy hiếp đối thủ. Còn Aidan Gillen (nổi tiếng với vai Littlefinger trong Game of Thrones) có ngoại hình phù hợp nhưng diễn xuất đơn điệu. Không còn được hỗ trợ bởi những câu thoại sắc lẹm như trong series cổ trang, Gillen chỉ dừng lại ở mức phản diện tầm trung.

Việc kịch bản chưa đào sâu vào bí mật đầu phim sẽ gây nhiều hụt hẫng cho khán giả. Người xem hẳn tò mò về chân tướng vụ việc mà bố Connor phát hiện ra, cũng như tầm vóc của tổ chức tội phạm. Nhưng kịch bản chưa đem tới những lời giải trọn vẹn. Tài tử Tyler Perry xuất hiện trong vai cameo sếp của đôi sát thủ, nhưng nhân vật này chỉ nói chuyện chung chung chứ không mở rộng được tình tiết câu chuyện.

Those Who Wish Me Dead ra mắt từ tháng 5 ở nhiều thị trường. Ở Việt Nam, tác phẩm này trở thành phim đầu tiên công chiếu lúc rạp mở lại sau đợt dịch giữa năm nay.