Màn so găng giữa Fury và Wilder bị hoãn

Người hâm mộ cảm thấy rất tiếc nuối vì trận đấu giữa Tyson Fury và Deontay Wilder không thể diễn ra theo đúng kế hoạch.

Theo talkSPORT, Fury có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Lý do này khiến trận tranh đai WBC hạng nặng giữa võ sĩ 32 tuổi với Wilder không thể diễn ra vào ngày 24/7 như dự kiến và chuyển sang ngày 9/10.

Trước đó, dịch Covid-19 bùng phát tại nơi “Vua giang hồ” Fury đang tập luyện. Kết quả xét nghiệm cho biết 9 người đang tập luyện ở trung tâm này trở thành nạn nhân của đại dịch toàn cầu, trong đó có tay đấm người Anh. Fury từng tiêm một liều vaccine nhưng lại từ chối tiêm mũi thứ 2 và tai họa ập đến.

Màn tái đấu giữa Fury và Wilder chưa thể diễn ra. Ảnh: Getty Images.

Nhà báo Gareth A Davies xác nhận thông tin này với talkSPORT: “Tổng cộng có 9 ca dương tính với Covid-19 tại đại bản doanh của Fury, bao gồm cả anh ấy và 3 thành viên khác trong đội. Tôi có thể đảm bảo rằng màn so găng vào ngày 24/7 không thể diễn ra”.

Wilder rất tức giận khi biết được thông tin này. Trang talkSPORT tiết lộ lời tay đấm người Mỹ nói với quản lý của mình: “Một lần nữa, cậu ấy mắc sai lầm và tôi phải chịu ảnh hưởng”.

Trong lần gần nhất gặp nhau hồi tháng 2/2020, Fury chơi hay hơn và giành chiến thắng bằng TKO (knock-out kỹ thuật – PV). Theo hợp đồng, Wilder có quyền yêu cầu Fury tham gia trận tái đấu trước khi kết thúc năm 2020. Song, vì dịch Covid-19, Wilder không kích hoạt điều khoản ấy.

Hợp đồng hết hiệu lực, nhà vô địch quyền Anh hạng nặng Fury tìm đến Anthony Joshua để ký hợp đồng thi đấu một trận nhằm thống nhất cả 4 chiếc đai hạng nặng danh giá nhất (WBA, IBF, WBO, WBC). Theo Guardian, trận đấu dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia.

Biết được điều này, phía Wilder đâm đơn kiện. Ngày 17/5, Daniel Weistein, người phụ trách hợp đồng so găng giữa Wilder và Fury, chấp thuận yêu cầu tổ chức trận tái đấu của võ sĩ người Mỹ. Do đó, Fury phải tham gia trận đấu bảo vệ đai WBC với Wilder trước khi nghĩ đến chuyện so tài với Joshua.