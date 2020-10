Màn rap của Karik, Mr.A khép lại chuỗi sự kiện 'Vietnam Brothers Club'

Chuỗi sự kiện âm nhạc của Vietnam Brothers Club với dàn rapper Karik, Mr.A, Táo… đi qua 3 tỉnh thành và kết thúc vào ngày 24/10, để lại cho cộng đồng rap/hiphop nhiều cảm xúc.

Chưa bao giờ thể loại rap/hiphop lại bùng nổ trong giới giải trí Việt Nam như năm nay. Sự lên ngôi của dòng nhạc này cùng tinh thần gắn kết là ngọn lửa truyền cảm hứng cho sứ mệnh kết nối Vietnam Brothers Club qua những hoạt động giải trí, đặc biệt ở chủ đề đường phố, rap và hiphop.

Karik mang đến những màn trình diễn đầy năng lượng.

Chuỗi sự kiện có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hiphop nổi tiếng, trong đó có thể kể đến Karik và Đạt Maniac - 2 tên tuổi nằm trong danh sách “sừng sỏ” của làng rap Việt Nam với hơn 10 năm hoạt động trong giới underground cũng như showbiz, sở hữu nhiều bản hit như Người lạ ơi (Karik), Côn đồ trên con đò (Đạt Maniac); Táo - chàng rapper đầy suy tư với bản hit Blue tequila, 25; cặp đôi Huỳnh James - Pjnboys với ca khúc lạ tai từng được nhiều bạn trẻ yêu thích Quăng tao cái boong. Những khách mời mang đến các tiết mục đầy ngẫu hứng và đam mê.

Chuỗi sự kiện âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Đi qua các thanh phố lớn như TP.HCM, Vũng Tàu và Cần Thơ, chuỗi sự kiện thu hút đông đảo anh em đam mê dòng nhạc rap/hiphop, không chỉ đến để “phiêu” mà còn cùng nhau kết hợp trong hoạt động đậm chất đường phố khác như nhảy breakdance, vẽ graffiti, vẽ trên màn hình tương tác…

Với dòng nhạc này, mọi người không chỉ muốn nghe, mà còn phải thể hiện bản thân bằng những điệu nhảy đặc trưng của hiphop. Vì thế, song song với chuỗi sự kiện, Brothers Club còn tổ chức cuộc thi nhảy với màn vũ đạo mẫu của giải quán quân So you think you can dance 2013 Antei, cùng nhiều phần quà hấp dẫn. Cuộc thi khép lại với nhiều bài dự thi đẹp mắt, được thực hiện bằng đam mê và khí chất của những b-boy thực thụ, khiến BTC không khỏi ngạc nhiên trước sự đầu tư của thí sinh.

Brothers Club tổ chức cuộc thi nhảy với nhiều phần quà hấp dẫn.

Dù chỉ diễn ra trong tháng 10, chuỗi sự kiện “Bừng khám phá - Khơi cảm hứng” để lại dư âm sôi động và nhiều cảm hứng trong lòng khán giả. Chuỗi sự kiện lần nữa khẳng định sự thấu hiểu tâm tư tín đồ rap/hiphop của Vietnam Brothers Club, từ đó mang đến những món ăn tinh thần mà cộng đồng muốn khám phá, trải nghiệm. Với sự thành công của chuỗi sự kiện lần này, Vietnam Brothers Club hứa hẹn tái ngộ, gắn kết những người yêu âm nhạc underground 3 miền với những sự kiện sôi động.