Màn kịch phía sau chú chó giàu nhất hành tinh

Gunther III, chú chó giống chăn cừu Đức, nổi danh khi được thừa kế khối tài sản 400- 500 triệu USD từ một nữ bá tước giàu có người Đức, tên Karlotta Liebenstein, vào đầu những năm 1990.

Chuyện kể rằng đứa con trai 26 tuổi của Liebenstein mất do tự sát. Không còn người thân nào khác, bà để lại tài sản khổng lồ của mình cho một con chó.

Báo chí truyền bá câu chuyện Gunther III là thú cưng giàu nhất thế giới và được sống cuộc đời phú quý.

Năm 2000, có thông tin rộng rãi rằng Gunther đã mua dinh thự của Madonna ở Miami với giá 7,5 triệu USD . Sau đó, vào cuối thập kỷ, chú chó được đồn đã mua một biệt thự ở Tuscan, một hộp đêm và đội bóng đá ở Pisa.

Lối sống xa hoa của Gunther với beefsteak, trứng cá muối, du thuyền, máy bay phản lực tư nhân, Lamborghinis và người hầu - bao gồm cả người chăm sóc trưởng được chỉ định Maurizio Mian - đã thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông.

Nhưng bộ phim mới của Netflix mang tên “Gunther Millions” bóc mẽ cuộc sống tuyệt vời của Gunther chỉ là một trò bịp, New York Post đưa tin.

Thực tế, không có nữ bá tước cô độc nào cả.

Theo đó, Mian, một giáo sư đại học có vấn đề về sức khỏe tâm thần, là người thừa kế một gia tài dược phẩm khổng lồ của Italy. Để tránh phải nộp thuế, mẹ của Mian đã chuyển hàng trăm triệu USD cho một người bạn đáng tin cậy ở Đức thông qua Liechtenstein.

Khi người bạn lâm bệnh và qua đời vào năm 1992, Mian nảy ra ý tưởng để tiếp tục trốn thuế: Để lại tất cả số tiền cho một con chó.

Chuyên gia tội phạm tài chính Jack Bloom nói trong series phim tài liệu của Netflix rằng đó là “hài kịch cấp thấp”.

Gunther III chỉ là một con chó từng thuộc về bạn gái cũ của Mian.

“Gunther rất tình cảm. Nó là một chú chó rất đặc biệt”, Mian nói trong loạt phim. “Đó cũng là một quyết định được sắp xếp cẩn thận, một mánh khóe tài chính để trốn thuế… rồi sau đó tất cả phương tiện truyền thông đều say mê câu chuyện về nữ bá tước và chú chó này”.

Giám đốc của bộ phim, Aurelien Leturgie, nói với The Post rằng mặc dù Mian sẵn sàng tham gia quay phim, anh ta là một nguồn không đáng tin cậy. Lời của Mian thiên về cái mà Leturgie gọi là “khoảnh khắc Maurizio” - khi anh ta bịa ra mọi thứ từ hư không, giống như chuyện Gunther đã được nhân bản.

Mian lần đầu tiên sử dụng Gunther III vào giữa những năm 90 để quảng cáo cho loại thuốc Fosamax, tuyên bố rằng đó là “phương thuốc thần kỳ” cho bệnh loãng xương của German Shephard.

Khi sự nổi tiếng của Gunther trên các phương tiện truyền thông Italy kết thúc, anh ta đã thực hiện một pha mạo hiểm lớn hơn bằng cách mua biệt thự bên bờ sông của Madonna ở Miami vào năm 2000, với giá 7,5 triệu USD dưới tên Gunther Corporation.

Mian sau đó đã tổ chức casting để thu hút một nhóm siêu mẫu sẽ sống trong dinh thự với Gunther, đồng thời giới thiệu hình ảnh về một lối sống xa hoa, hạnh phúc cho các tay săn ảnh.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Mian: những người độc thân hấp dẫn đã chơi cùng, tắm cùng và chăm sóc chú chó và tạo dáng chụp ảnh.

Nhóm luân phiên gồm 5 người đàn ông và phụ nữ tuyệt đẹp, trong đó có vợ cũ của Mian, Carla Riccitelli - người được cho là một phần của thí nghiệm kỳ lạ và thường xuyên về tình dục, được thực hiện và tài trợ hoàn toàn bởi “nhà khoa học điên” Mian, như Leturgie gọi anh ta, và một bác sĩ.

Dựa trên lời nói dối rằng sau khi con trai bà tự sát, nữ bá tước có ước muốn tìm hiểu thêm về điều khiến mọi người hạnh phúc, Mian đã mời một nhóm các nhà nghiên cứu đến để tìm hiểu và quay phim những người sống trong dinh thự cùng những tương tác của họ với Gunther.

Theo bộ phim tài liệu, họ được khuyến khích tự do quan hệ tình dục với nhau trong khi tuân thủ 13 điều răn - chẳng hạn như khoa học là vua và tình dục nên được thể hiện một cách cởi mở - được cho là do chính nữ bá tước đưa ra.

Năm 2001, Mian và Gunther trở lại Italy, nơi Mian thành lập một nhóm mới với những ngôi sao địa phương mà anh ấy đặt tên là Magnificent 5. Nhóm này bao gồm Fabrizio Corona, một nhân vật truyền thông, người mà nhiều năm sau đó bị kết án tù vì tội trốn thuế và liên quan đến gian lận.

Các thành viên được cho là phải đeo những chiếc máy đọc tâm trạng bằng nhựa cồng kềnh vắt qua ngực. Thiết bị đen tối - phát sáng với nhiều màu sắc và âm lượng khác nhau để cảm nhận cảm xúc, bao gồm cả cảm xúc tình dục - chỉ có thể được thay đổi sau khi các nhà nghiên cứu của Mian đánh giá.

Vào một thời điểm không xác định, Gunther III đã chết.

Nó được thay thế liên tục bằng một chuỗi những con chó chăn cừu Đức gần như giống hệt nhau - Gunther IV (sống đến năm 2005), Gunther V (sống đến năm 2018) và Gunther VI hiện tại.

Mian nói về quá trình phát triển: “Chúng tôi luôn cần có một con chó được chỉ định rõ ràng là người thừa kế”.

Vào đầu những năm 2000, Gunther Trust đã mua một hộp đêm ở Pisa - đổi tên thành Phòng thí nghiệm Bow - nơi mà Mian dùng để giúp anh ta tuyển dụng những chú chó mới

Mian, người chưa bao giờ bị buộc tội hay kết án về bất kỳ tội danh nào, đã bảo vệ hành động của mình: “Chúng tôi không làm gì sai, ngoại trừ việc trốn thuế thông qua kỹ thuật”.

