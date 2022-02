Màn kết hợp của hai ca sĩ ăn khách

Trương Kiệt và Trương Lương Dĩnh là hai ca sĩ thường xuyên được mời thể hiện nhạc phim. Họ tái hợp trong dự án truyền hình "Trầm vụn hương phai".

Ngày 14/2, Sina đưa tin ca khúc chủ đề của phim truyền hình Trầm hương như tiết (Trầm vụn hương phai) có tên Trầm hương được phát sóng, ngay lập tức trở thành từ khóa nóng trên mạng xã hội.

Bài hát do hai ca sĩ được yêu thích của Trung Quốc là Trương Kiệt và Trương Lương Dĩnh trình bày. Theo Sina, họ được đánh giá là ông bà hoàng nhạc phim, với giọng hát truyền cảm, hai nghệ sĩ thường xuyên được các đoàn phim mời thể hiện ca khúc chủ đề.

Hai giọng ca thực lực Trương Lương Dĩnh và Trương Kiệt kết hợp trong bản nhạc phim Trầm hương như tiết.

Trước đó, Trương Lương Dĩnh và Trương Kiệt hợp tác trong ca khúc Cung dưỡng ái tình - OST của phim Cung tỏa tâm ngọc (do Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong đóng chính, chiếu năm 2011). Năm 2015, họ tiếp tục gây ấn tượng với bản nhạc phim Yến về tổ trong Lang nha bảng.

Ngoài ra, Trương Kiệt còn nổi tiếng với các bản nhạc phim như Thiên Hạ (Thần thoại), Tam sinh tam thế (Tam sinh tam thế thập lý đào hoa), Tinh thần (Trạch Thiên ký), Kiếm tâm (Cổ kiếm kỳ đàm), Phù Tru (Tru tiên), Chân tướng (Đạo mộ bút ký)...

Trong khi đó, Trương Lương Dĩnh được mệnh danh là "Giọng ca thiên thần" của Trung Quốc. Cô được xem là diva thế hệ mới và là ca sĩ cấp quốc bảo tại nước này. Cô từng 5 năm liên tiếp đoạt giải Nữ ca sĩ xuất sắc khu vực nội địa của Trung Quốc. Năm 2017, Trương Lương Dĩnh trở thành ca sĩ châu Á đầu tiên biểu diễn cho show Victoria's Secret.

Cô cũng từng thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng như You are my sunshine (Bên nhau trọn đời), Họa tâm (Họa bì 2), Trường An xưa (Tương Dạ), Cho dù (Tước Tích 2), Thập lý đào hoa (Tam sinh tam thế thập lý đào hoa)...

Bên cạnh đó, MV ca khúc chủ đề của phim Trầm hương như tiết được chú ý do có nhiều hình ảnh chưa được phát sóng.

Trong MV, Nhan Đạm (Dương Tử đóng) và Ứng Uyên (Thành Nghị) có nhiều phân đoạn yêu hận tình thù kéo dài suốt 7 kiếp. Dương Tử còn có cảnh quyên sinh.

Trầm hương như tiết là dự án phim truyền hình được khán giả Trung Quốc mong chờ nhất.

Trước đó, Trầm hương như tiết (Trầm vụn hương phai) là dự án được khán giả mong chờ nhất theo thống kê của các trang mạng tại Trung Quốc.

Phim là câu chuyện tình yêu kéo dài hàng trăm năm giữa Nhan Đạm, một đóa hoa sen thành tinh và Dư Mặc, một chú cá tu luyện thành hình người. Nhan Đàm vốn yêu Ứng Uyên Đế Quân, hy sinh hoa và tim để chữa bệnh cho Đế Quân nhưng không được đáp lại.

Nhan Đạm từ bỏ cuộc sống thần tiên và cùng Dư Mặc phiêu bạt khắp phương trời cho tới ngày họ gặp thiên sư Đường Châu chuyên trừ yêu diệt ma, vốn là chuyển thế của Ứng Uyên Đế Quân.