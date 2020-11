Màn dậy thì thành công của diễn viên đóng vai anh họ Harry Potter

Bước ra từ Harry Potter, anh từng tham gia một số phim như The Lost City of Z, The Ballad of Buster Scruggs nhưng không mấy ấn tượng. Đến khi đảm nhận vai phản diện trong The Old Guard (Charlize Theron đóng chính) và The Devil All the Time (quy tụ dàn sao lớn như Robert Pattinson, Tom Holland...), sao năm sinh năm 1989 bắt đầu được chú ý. Ảnh: Netflix.