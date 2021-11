Màn đấu rap bị Wowy phản đối

Với việc để Xám và Killic rap về cha, Wowy cho biết anh sợ hãi trước cách chọn đề tài cho thí sinh của Karik.

Tối 27/11, tập 7 Rap Việt mùa hai đã lên sóng với nội dung bắt cặp và đấu loại. Đội huấn luyện viên Karik là đội đầu tiên bước vào vòng Đối đầu. Xám và Killic được lựa chọn đấu cặp, với chủ đề "nỗi lòng của những đứa con".

Lựa chọn chủ đề này, Karik khiến Binz kính nể, nhưng lại khiến Wowy sợ hãi. Wowy cho rằng người bạn thân thiết lâu năm tận dụng nỗi đau đời thực của thí sinh.

Wowy cho rằng Karik cố tình đào sâu, tận dụng nỗi đau của thí sinh.

Karik khai thác nỗi đau gia đình thí sinh

Khi làm việc với Xám và Killic, Karik giải thích thêm về chủ đề: “Rốt cuộc chúng ta đang sống vì mình hay đang sống vì người khác và ai sẽ là người hiểu cho nỗi đau, khó khăn, trăn trở của người trẻ”. Anh cũng nhấn mạnh hai thí sinh nên trả lời cho câu hỏi: “Em muốn cái gì khi em được về nhà”.

Với đề bài trên, Xám và Killic đã thể hiện bản rap Vĩnh biệt, dựa trên ca khúc Phai của nhóm Microwave. Hai nam rapper đều lựa chọn nói về cha.

Xám kể câu chuyện thật về người bố vừa mất cùng ao ước ông còn có thể ở đây để chỉ dạy cho mình những bài học. Killic lại hóa thân là người con muốn thoát ra khỏi sự kèm cặp của bố.

Trước đó, ở vòng Chinh phục, Xám đã tâm sự cha anh vừa qua đời trước ngày ghi hình không lâu. Nam rapper vẫn chưa vượt qua được cú sốc và sự hối hận khi cha đột ngột qua đời.

Về phần Killic, anh tiết lộ câu chuyện của người cha lạnh lùng, độc đoán trong bài là câu chuyện thật của bản thân.

Cùng thể hiện bản rap về cha, Xám đã chiến thắng Killic để bước vào vòng sau.

Kết thúc tiết mục, Binz nhận xét: “Anh có sự tương đồng với câu chuyện của Xám, từng lời em nói nó như vết dao cắt anh vậy. Mặc dù anh không có điểm tương đồng với câu chuyện của Killic nhưng anh cảm thấy được nỗi đau, sự trăn trở của em nó nằm rõ trên lời rap, flow và trong ánh mắt của em. Đó là thành công khi em kết nối được người không có cùng câu chuyện. Một lần nữa, Binz dành sự tôn trọng riêng cho Karik. Karik và hai em đã làm rất tốt trong lần này”.

Rhymastic cũng dành lời khen cho hai thí sinh đội Karik: “Khi nghe Xám và Killic thể hiện nội tâm của mình trong bài, tôi cũng có thể cảm nhận được bản lĩnh của cả hai, rất chân thành và thật, đồng thời thể hiện được góc nhìn thông minh của cả hai”.

JustaTee cho rằng Killic dám nói lên sự thật, không sợ đối mặt với thực trạng về gia đình, nhưng Xám nhỉnh hơn vì đã thích nghi tốt với thể loại rap và beat nhạc không phải thế mạnh.

Vì JustaTee và LK bất đồng ý kiến, nên quyền quyết định được trao cho Karik. Trước đó, các huấn luyện viên khác cũng đưa ra sự bình chọn của mình, Rhymastic và Binz chọn Xám, trong khi Wowy chọn Killic.

Binz và Rhymastic tán dương lối tư duy đề tài của Karik, trong khi Wowy phản đối.

Lối tư duy đề tài khiến Wowy run sợ

Lý do Wowy muốn Killic bước vào vòng sau là anh không muốn Karik tiếp tục khai thác thêm nỗi đau cảm xúc của Xám. "Tôi không muốn Xám đau thêm nữa", anh nói.

Trước đó, nhận xét về tiết mục của Xám và Killic, rapper Khu tao sống nói: "Karik đã tận dụng nỗi đau để đi sâu vào mạch cảm xúc. Đối với tôi, tôi sẽ tìm cách chữa lành vết thương, nhưng bạn tôi lại tiếp tục cứa vào vết thương để tìm cái cùng cực nỗi đau. Tôi hơi sợ điều này".

Sau lời nhận xét có phần nghiêm trọng của Wowy, Trấn Thành chia sẻ quan điểm mỗi người có một cách vượt qua nỗi đau riêng, có người trốn tránh và có người dũng cảm đối mặt. Việc này phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi cá nhân và đặt câu hỏi liệu Xám có phải người dám đào sâu vào nỗi đau như huấn luyện viên của mình hay không.

Wowy cũng đặt ra giả định Karik sẽ tiếp tục đào sâu vào mất mát của Xám nếu nam rapper góp mặt trong vòng tiếp theo. Với quan điểm trên, Wowy có ý khuyên Xám dừng lại, anh run sợ và cho rằng Karik "hơi thủ đoạn".

Là bạn bè hơn 10 năm nhưng Wowy vẫn thẳng thắn đưa quan điểm về phần thi của học trò Karik.

"Karik là người không cho em chạy đi đâu, bắt em nhìn thẳng vào nỗi đau, bước vào trong mở ra xem và cảm nhận kỹ nỗi đau", Trấn Thành đồng tình với quan điểm của Wowy.

Tuy nhiên, đáp lại lời khuyên, Xám cho rằng Karik đang giúp mình trưởng thành nhanh hơn, sẵn sàng đối diện với nỗi đau trong cảm xúc.

Rhymastic lại ủng hộ cách lựa chọn đề tài của Karik, đồng tình với quan điểm "What doesn't kill you make you stronger" (Điều gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn).

Dù đưa ra nhận xét căng thẳng ở tiết mục của Xám và Killic, Wowy vẫn duy trì không khí vui vẻ, thoải mái với Karik ở phần thi sau đó.

Ở phần thi 8bar để giải cứu thí sinh, anh ôm chặt Karik và nói về việc hai người đã làm bạn hơn 10 năm. Karik cũng tiếp tục nô đùa với Wowy như các cảnh quay từng phát sóng trong chương trình.

Đây không phải lần đầu các huấn luyện viên của Rap Việt đưa ra ý kiến trái chiều với nhau, dẫn đến không khí căng thẳng. Tuy nhiên, các rapper kỳ cựu của chương trình đều nhanh chóng hóa giải tình huống, không xảy ra tình trạng bất hòa.