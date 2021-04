Man City, PSG tạo cặp bán kết Champions League trong mơ

Thầy trò Pep Guardiola đánh bại Dortmund 2-1 ở trận tứ kết lượt về trên sân Signal Iduna Park rạng sáng 15/4 (giờ Hà Nội).

Man City gặp đôi chút khó khăn khi bị Dortmund dẫn trước sau pha làm bàn của Jude Bellingham ở phút 15. Tuy nhiên, đại diện Premier League vẫn chứng tỏ sức mạnh bằng cú lội ngược dòng với 2 bàn trong hiệp hai. Lần lượt Riyad Mahrez (55'), Phil Foden (75') tỏa sáng để kết liễu chủ nhà.

Chung cuộc, Man City giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận. Đối thủ của thầy trò Pep Guardiola ở bán kết sẽ là đội đương kim á quân Champions League PSG.

Sau 3 năm liên tiếp dừng chân ở tứ kết, Man City đã lọt vào top 4 đội mạnh nhất Champions League. Ảnh: Reuters.

Dortmund tiếp tục khiến Man City gặp nhiều khó khăn bằng lối chơi phòng ngự số đông. Tốc độ của Erling Haaland, Jude Bellingham giúp những tình huống chuyển trạng thái của chủ nhà trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Dortmund chỉ cần cơ hội lên bóng thứ 2 để xuyên thủng hàng phòng ngự luôn là niềm tự hào của Man City mùa này. Phút 15, cầu thủ mắc sai lầm ở lượt đi Emre Can chuộc lỗi bằng một đường phát động chuẩn xác. Sức mạnh thể chất giúp Haaland vượt mặt John Stones. Anh chuyền cho Mahmoud Dahoud nhưng cầu thủ này không thể dứt điểm. Bóng tìm đến vị trí của Bellingham. Cựu tiền vệ Birmingham đặt lòng hiểm hóc vào góc cao, biến nỗ lực bay người của Ederson thành vô nghĩa.

Bàn thắng ở phút 15 giúp Bellingham (17 tuổi, 289 ngày) đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Anh trẻ nhất ghi bàn ở vòng knock-out Champions League.

Bellingham ghi một bàn, và có một pha cứu thua ngay trước vạch vôi trong hiệp một. Ảnh: Reuters.

Chiều ngược lại, với hàng công gồm nhiều ngôi sao sở hữu tốc độ và kỹ thuật tốt, Man City vẫn có thể xuyên thủng hàng thủ nhiều lớp của Dortmund. Bài tấn công bằng cách đưa bóng xuống đáy biên kết hợp với những tình huống pressing giúp đại diện Premier League dồn ép chủ nhà trong 30 phút còn lại của hiệp đấu.

Cơ hội ngon ăn đã đến với Kevin De Bruyne ở phút 25, nhưng cú sút một chạm của anh lại đưa bóng đi trúng điểm nối giữa xà và cột. Không lâu sau, Foden xé toang hàng thủ áo vàng từ cánh phải. Bóng được đưa đến vị trí của Riyad Mahrez nhưng cựu sao Leicester vẫn không thể ghi bàn từ cự ly chỉ 6 m. "Cityzens" khép lại hiệp một với những thống kê vượt trội (cầm bóng 60%, sút 9 lần), nhưng Dortmund mới là đội nắm lợi thế về tỷ số.

"Die Borussen" đã chơi đầy cố gắng nhưng những nỗ lực của đội chủ sân Signal Iduna Park một lần nữa bị phung phí bởi các sai lầm cá nhân. Sau đường chuyền mở màn cho bàn thắng của Bellingham, Can lại được nhắc tên, nhưng là vì tình huống xử lý lóng ngóng để bóng chạm tay trong vùng cấm ở phút 53. Trọng tài Carlos del Cerro cẩn trọng tham khảo ý kiến từ tổ VAR, nhưng vẫn giữ nguyên quyết định cho đội khách hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, Mahrez tung cú sút quyết đoán giúp "Man xanh" gỡ hòa.

Pep Guardiola có lần thứ 8 vào bán kết Champions League trong sự nghiệp, thành tích ngang với Jose Mourinho. Ảnh: Reuters.

"Bóng đã chạm đầu Can rồi mới đi trúng tay. Tuy nhiên, cánh tay giang quá rộng so với thân là lý do khiến trọng tài quyết định cho Man City hưởng lợi thế", The Guardian nhận định.

Bàn thua không đáng có khiến tinh thần Dortmund phần nào sa sút. Haaland có ngày thi đấu mờ nhạt khi anh không có nổi một cú dứt điểm trong suốt 90 phút. Man City kiểm soát hoàn toàn thế trận và đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của chủ nhà bằng cú sút xa cháy lưới của Foden ở phút 75. Khoảnh khắc bóng vuột khỏi tay thủ môn Marwin Hitz rồi đi vào lưới cũng là lúc chủ nhà buông xuôi. Nhiệm vụ ghi 3 bàn trong 15 phút cuối vào lưới Man City hoàn toàn không khả thi.