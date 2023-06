Man City đón tân binh đầu tiên trong hè 2023

Đội chủ sân Etihad hoàn tất thỏa thuận với Chelsea cho trường hợp của Mateo Kovacic trong hè năm nay.

Mateo Kovacic trở thành người của Man City sau hè 2023. Ảnh: Reuters.

The Athletic , Times hay Guardian đều xác nhận Man City chiêu mộ thành công Mateo Kovacic từ Chelsea. Tiền vệ người Croatia chỉ muốn chuyển tới sân Etihad nên cuộc đàm phán diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất. Nhà báo người Italy tiết lộ: "Man City trả 25 triệu bảng phí cố định. Chelsea nhận thêm 5 triệu bảng phụ thuộc thành tích của Man City, không liên quan tới màn trình diễn của Kovacic".

HLV Pep Guardiola xem Kovacic là phương án thay thế Ilkay Gundogan nếu tiền vệ người Đức chia tay đội vào mùa hè này. Ở Chelsea, thay thế cho vai trò tiền vệ trung tâm của Kovacic là Enzo Fernandez, cầu thủ vừa gia nhập đội vào tháng 1 với mức phí kỷ lục 107 triệu bảng.

Bất chấp vừa vô địch Champions League để hoàn tất cú ăn ba lịch sử, HLV Pep Guardiola sớm lên kế hoạch nâng cấp đội hình để duy trì vị thế cho Man City. Theo Telegraph, "The Citizens" sẽ tập trung vào thương vụ Josko Gvardiol sau khi chiêu mộ thành công Kovacic.

Truyền thông Anh cho biết RB Leipzig đòi không dưới 75 triệu bảng mới để tuyển thủ người Croatia rời đi. Man City cũng sẵn sàng biến Gvardiol thành trung vệ đắt giá nhất thế giới. Kỷ lục này thuộc về Harry Maguire khi anh gia nhập MU vào mùa hè 2019 với mức phí 80 triệu bảng.

HLV Pep Guardiola xác định Gvardiol sẽ thay thế Aymeric Laporte, cầu thủ có thể rời đội vào mùa hè này. Laporte chỉ là phương án thứ 5 ở vị trí trung vệ sau Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones hay Manuel Akanji.

Man City kiếm được 294 triệu bảng tiền thưởng khi lên ngôi tại Premier League, Champions League và FA Cup. Với số tiền khổng lồ vừa kiếm được, đội chủ sân Etihad sẵn sàng chi mạnh tay để nâng cấp đội hình hè này.

