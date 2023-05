Man City đánh thức 'con quái vật' sau trận hòa Real Madrid

Bị đánh giá thấp hơn Man City nhưng Real Madrid đã cho thấy đẳng cấp sau 90 phút thi đấu tại sân Bernabeu ở bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 10/5 (giờ Hà Nội).

Một ngày trước trận đại chiến giữa Real Madrid và Man City, tiền vệ Bernardo Silva dõng dạc tuyên bố: "Tại sao chúng tôi phải sợ họ?".

Silva có lý của mình. Chẳng phải lúc nào Real Madrid cũng vô địch UEFA Champions League. Thế nhưng, có một sự thật không thể phủ nhận rằng luôn tồn tại điều gì đó rất đặc biệt ở "Los Blancos" mỗi khi họ chơi ở UEFA Champions League.

"Con quái vật" của Real Madrid

90 phút trên sân Bernabeu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Real Madrid có quyền tiếc nuối, còn Man City thở phào. Mọi thứ giờ sẽ được định đoạt ở Etihad, nơi đội chủ nhà bất bại kể từ sau trận gặp Lyon ngày 16/8/2020, tức trải qua 17 trận không thua.

"What doesn't kill you makes you stronger, stronger" (tạm dịch: những gì không giết chết/đánh gục bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn) là một đoạn trong bài hát "Stronger (What Doesn't Kill You)" của nữ ca sĩ Kelly Clarkson. Vào lúc này, Man City của Pep Guardiola tin vào điều đó.

Dù vậy, theo chân đoàn quân của Carlo Ancelotti tới Anh vào tuần sau không chỉ là những Karim Benzema, Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Toni Kroos, Luka Modric hay Fededrico Valverde..., mà có thêm "con quái vật" đã thức tỉnh.

Người hâm mộ Real Madrid vẫn cứ nói đùa rằng luôn có một "con quái vật" vô hình ẩn nấp sau đội bóng và những kẻ xâm phạm không nên đánh thức nó. Từ PSG, Chelsea tới Man City, tất cả đều trả giá khi để "con quái vật" đáng sợ ấy tỉnh giấc.

Khái niệm "con quái vật" ở đây để chỉ DNA chiến thắng, tinh thần quật cường, sự bùng nổ cảm xúc để tạo ra những màn trình diễn tuyệt vời của Real Madrid ở Champions League. Không có định nghĩa chính xác ở đây, nhưng tạm hiểu đó là phản ứng trước khó khăn của đội bóng.

"Sau trận đấu, bạn sẽ nhìn đồng đội của mình và nói: 'Làm thế nào chúng ta có thể làm được điều đó?'", cựu tiền đạo Real Madrid, Predrag Mijatovic nói về mùa giải 1997/98 của CLB. "Đôi khi, chính chúng tôi còn không biết làm thế nào điều đó có thể xảy ra. Đó giống mối liên kết đáng kinh ngạc giữa người hâm mộ với cầu thủ và CLB, để chuyển hóa bản thân ở UEFA Champions League".

Camavinga có trận đấu thành công trước Man City. Ảnh: Reuters.

Hơn hai thập kỷ sau, điều đó xuất hiện trở lại. Ở Champions League mùa 2021/22, Real Madrid tạo ra những cuộc ngược dòng ngoạn mục đến khó tin trước PSG, Chelsea và Man City, để rồi kết thúc cuộc hành trình với chức vô địch.

"Đội hình Real Madrid sở hữu nhiều yếu tố lịch sử - đó là đội bóng giành nhiều danh hiệu với 4 chức vô địch Champions League những năm gần đây. Song, đôi lúc CLB gặp khó khăn, thì họ sẽ cần chất xúc tác để đánh thức gã khổng lồ đang ngủ say. Đó có thể là bất cứ thứ gì", Mijatovic phân tích.

"Gặp PSG, đó là sai lầm của (thủ môn Gianluigi) Donnarumma hay sự khôn ngoan đến từ Karim Benzema. Chỉ một khoảnh khắc như vậy, con quái vật lập tức thức tỉnh. Điều này giống như trong phim hoạt hình vậy, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra", cựu sao Real Madrid chia sẻ tiếp.

Điều tương tự xảy ra ở trận gặp Chelsea mùa trước. Khi Real chơi tệ hại, bị đối thủ dẫn 3-0, nhưng rồi chỉ với pha kiến tạo tuyệt vời của Modric và con quái vật bừng tỉnh. Điều đó khiến đối thủ sợ hãi, không biết chuyện gì đến tiếp theo.

Trên sân Bernabeu rạng sáng nay, khoảnh khắc "con quái vật" bừng tỉnh có lẽ đến từ pha phối hợp nhanh giữa Eduardo Camavinga và Luka Modric, kế tiếp là pha rê dắt từ sân nhà đến trước vùng cấm địa Man City của tiền vệ người Pháp. Và như người ta vẫn thường gọi, phần còn lại đã là lịch sử.

Vinicius tận dụng tình huống xử lý xuất thần của đồng đội với cú sút xa không thể cản phá. Nỗ lực bay người của Ederson chỉ tô vẽ thêm cho khoảnh khắc siêu phẩm được Real Madrid tạo ra.

Trước khi Real Madrid có bàn mở tỷ số, Man City mới là đội chơi hay hơn khi dồn ép đối thủ, cầm bóng tới hơn 70%. Song, "Los Blancos" là tập thể của nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, đương đầu trước sức ép thuộc dạng lão luyện.

Những phẩm chất ấy của Real Madrid không tự nhiên mà có. Nó đến từ chính áp lực tồn tại trong chiều dài lịch sử nhiều thập niên của CLB. Ở Real Madrid, các cầu thủ được thấm nhuần triết lý "luôn phải giành được chức vô địch Champions League".

Theo The Athletic, Chủ tịch huyền thoại Santiago Bernabeu là một trong những người thúc đẩy chính, cùng với biên tập viên thể thao của tờ L’Equipe (Pháp), Gabriel Hanot, trong việc thành lập Champions League. Đội Madrid ngày xưa gồm Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas và Paco Gento cũng giành tới 5 chiếc cúp thuở sơ khai của sân chơi này.

Carlo Ancelotti sử dụng Cavaminga chơi như hậu vệ trái, một điều chỉnh bất ngờ phát huy tác dụng. Ảnh: Reuters.

Khái niệm Real Madrid được sinh ra để chinh phục Champions League cũng hình thành theo thời gian. Ý thức sở hữu chiếc cúp này mang tới áp lực rất lớn cho toàn bộ thành viên đội bóng. Không có gì đau đớn hơn khi chứng kiến tên tuổi khác giành lấy danh hiệu mà "Los Blancos" đã từ lâu được xem là "một phần trong đó".

"Những ai từng chơi cho Real Madrid đều biết rằng đây là CLB phức tạp, rất khó để 'sống sót' ở đây. Khi Real Madrid chơi tại Champions League, tất cả phải cố gắng tối đa để vô địch. Điều này tác động tâm lý rất lớn đến cầu thủ. Nếu thất bại, họ biết sẽ không thể tồn tại trong đội", Mijatovic.

Jose Mourinho hiểu điều đó nhất. Ngay cả khi đưa đội bóng vô địch La Liga mùa 2011/12 với số điểm kỷ lục (100 điểm), điều đó vẫn không làm thỏa mãn tất cả. Bất kỳ HLV, cầu thủ hay chủ tịch nào không giành được chiếc cúp tai voi đều có thể bị coi là thất bại.

Real Madrid có thể đá dở ở La Liga, nhưng không được phép làm điều đó tại Champions League. Zinedine Zidane, Iker Casillas và Cristiano Ronaldo từng bị chính người hâm mộ huýt sáo với lý do như vậy. Chinh phục Champions League trở thành áp lực khổng lồ, nhưng cũng thúc đẩy Real Madrid tiến tới nhiều thành công hơn.

Ở đó, các cầu thủ biết rằng họ phải chơi với đẳng cấp cao nhất mỗi khi tiếng nhạc hiệu của giải đấu này này vang lên. Camavinga từng rất giỏi với nhãn quan chiến thuật tốt, sự khôn ngoan, kỹ năng cầm và chuyền bóng hoàn hảo, đánh chặn. Thế nhưng, anh lại ghi dấu ấn trước Man City với pha rê dắt đáng kinh ngạc dẫn đến bàn mở tỷ số.

Camavinga có lẽ hiểu rằng ở Real Madrid, chiến thắng không phải thành công, đó là nghĩa vụ. Điều đó giúp anh có thêm động lực, thúc đẩy bản thân tạo ra những điều vượt ngoài giới hạn bản thân. Nhờ những phẩm chất ấy của không chỉ tiền vệ người Pháp, mà cả những người khác, Real Madrid mới giành được nhiều danh hiệu hơn bất kỳ đội nào.

Real Madrid mang điều gì tới Etihad?

Man City chơi tốt ở Bernabeu. Có điều, Real Madrid hay không kém. Họ thậm chí khiến Erling Haaland "tắt tiếng". Trên đất Tây Ban Nha, các hậu vệ của "Los Blancos" với David Alaba và Antonio Rudiger chơi quá xuất sắc, cho thấy sự quyết đoán trong từng pha bóng, chính xác đến mm ở mỗi cú ra chân tắc bóng.

Real Madrid của Ancelotti cũng cho thấy sự bền bỉ ở khả năng di chuyển không bóng. Đầu trận, họ nhường thế trận cho Man City, toàn bộ đội hình lùi sâu để phòng ngự khu vực (zonal marking). Ở từng thảm cỏ trên sân, Real Madrid giữ cự ly đội hình rất gần, điều này giúp các vệ tinh dễ dàng bọc lót cho nhau.

Real Madrid đã thành công trong việc khiến Haaland tắt tiếng. Ảnh: Reuters.

Nhìn chung, Carlo Ancelotti giăng bẫy Man City thành công, mời gọi đối thủ dâng cao. Khi đội khách mải mê ban bật, tìm cách kéo giãn hàng thủ Real Madrid, đó cũng là lúc các cầu thủ rời bỏ vị trí. Thế trận kiểu này như "mồi ngon" với Real Madrid khi họ chỉ cần vài pha chuyển trạng thái với Modric là nguồn cảm hứng sẽ tạo ra đột biến.

Đến trận lượt về, Real Madrid có thể lại chơi giống với những gì diễn ra ở Bernabeu. Đá đôi công với Man City là "tự sát". Việc UEFA bỏ luật bàn thắng sân nhà/khách cũng giúp "Los Blancos" chẳng phải lo vào trận với tâm lý buộc phải thắng tại Etihad. Tất cả nhờ vậy cũng hấp dẫn và kịch tính hơn, bởi chẳng ai biết trước chuyện gì xảy ra.

Đại chiến đỉnh cao của bóng đá châu Âu, Real Madrid gặp Man City, chưa hạ màn. Haaland thất bại trong việc xé lưới "Los Blancos" và đó là bài toán để Pep tìm lời giải. Nhưng chắc chắn rằng, đối đầu với Man City ở Etihad sắp tới sẽ không chỉ là binh đoàn bình thường.

Bởi lẽ, Real Madrid còn mang theo "con quái vật" đáng sợ tới thánh địa của Manchester City.