Màn chào sân gây phẫn nộ của 'The Idol'

Series "The Idol" hứng chịu cơn mưa chỉ trích ngay khi phát sóng tập đầu tiên. Đa số khán giả cho rằng bộ phim gây khó chịu khi tràn ngập cảnh khiêu dâm.

"Người viết kịch bản cho bộ phim này cần được sa thải ngay lập tức" là bình luận của tài khoản Honeymoononika sau khi xem tập 1 của The Idol. Đây chỉ là một trong hàng loạt phản hồi cho thấy sự bức xúc từ khán giả toàn cầu. Phát sóng ngày 4/6 (giờ Mỹ), loạt phim có sự góp mặt của Jennie (BlackPink) nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi bởi nội dung gợi dụng quá mức cả về hình ảnh lẫn nội dung.

Sự lố bịch của "The Idol"

Tập 1 với thời lượng 54 phút có tựa đề Pop Tarts and Rat Tales ngay lập tức giới thiệu Jocelyn (Lily-Rose Depp) đến với khán giả. Mở đầu bằng phân cảnh buổi chụp hình, nữ ca sĩ trẻ cho thấy bản thân là người có nội tâm phức tạp. Trải qua biến cố mất đi người mẹ, Jocelyn trở nên hoang dại trong phong cách và hành động.

Trong 30 phút đầu, Jocelyn gây ấn tượng với người xem bởi sự phóng khoáng khi yêu cầu Chaim, quản lý của mình can thiệp vào ê-kíp để cô được khoe thân trong buổi chụp hình. Tới buổi luyện tập vũ đạo, cô như người mất hồn giữa các vũ công. Sau khi được cô bạn thân kiêm vũ công Diane (Jennie Kim) động viên, Jocelyn thể hiện loạt động tác gợi cảm một cách thuần thục. Theo đó, đây là phân cảnh gây tranh cãi của Jennie khi khán giả quốc tế cho rằng phần vũ đạo gợi dục không phù hợp với nữ ca sĩ.

Đặc biệt, Jocelyn không cho thấy phản ứng dữ dội khi thấy tấm hình nhạy cảm của bản thân bị lan truyền trên mạng, cô bình thản coi đó như chuyện thường. Để tìm kiếm lối thoát cho bản thân khỏi công việc và bê bối, Jocelyn cùng nhóm bạn tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ tại một club, nơi cô gặp gỡ Tedros (The Weeknd).

Loạt phim The Idol chào sân với vô số phân cảnh gợi dục khiến khán giả khó chịu.

Dường như Pop Tarts and Rat Tales muốn khán giả hướng đến những mảng miếng ẩn ý được cài cắm. Ngay từ đầu, màn đối thoại giữa các thành viên trong ê-kíp của Jocelyn cho thấy cách họ kiểm soát cô. Ngôi sao trẻ không được tham gia bàn luận và phải đi theo con đường được dẫn dắt bởi ê-kíp của mình.

Trên thực tế, loạt cảnh khiêu dâm trong tập đầu tiên đã làm phai mờ đi hàm ý từ đội ngũ sản xuất The Idol. Nửa sau của bộ phim tập trung vào sự khởi đầu trong mối quan hệ giữa Jocelyn và Tedros. Tới đây, Pop Tarts and Rat Tales trở nên cồng kềnh khi lồng ghép quá nhiều hành động và lời lẽ gợi dục.

Cây viết Brian Lowry từ CNN cho rằng các phản hồi ban đầu từ buổi chiếu sớm tại LHP Cannes có thể không tệ, song The Idol đơn giản là nhàm chán. Trong khi đó, tờ Variety nhận xét: “Kịch bản dường như được sắp xếp đầy toan tính để đánh lừa khán giả. Họ cho rằng bản thân đang quan sát cách Hollywood vận hành, trong khi phần lớn là những lời sáo rỗng lố bịch".

Khán giả bức xúc vì nội dung tục tĩu

Trên thực tế, The Idol đã hứng chịu chỉ trích trước khi được ra mắt. Sau buổi công chiếu 2 tập đầu tiên tại LHP Cannes vừa qua, không ít nhà phê bình để lại nhận định tiêu cực về bộ phim. Nhà phê bình Jo-Ann Titmarsh từ London Evening Standard nhận định bộ phim không có yếu tố gợi cảm, thay vào đó The Idol giống như phim khiêu dâm nhếch nhác và tra tấn.

Sau khi lên sóng vào ngày 4/6 (giờ Mỹ), The Idol trở thành chủ đề được khán giả bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Màn ra mắt của loạt phim đòi hỏi quá nhiều sự kiên nhẫn của khán giả. Đa số phản hồi cho rằng việc lạm dụng cảnh gợi dục, tục tĩu khiến nội dung rời rạc và không thể chấp nhận.

"Màn trình diễn kém cỏi của The Weeknd và sự chỉ đạo tồi tệ từ Sam Levinson đã làm lãng phí tài năng của Lily-Rose Depp trong The Idol", khán giả Alex Moreland viết.

Tập phim đầu tiên của The Idol nhanh chóng nhận phản hồi tiêu cực từ khán giả.

Trong khi đó, những bình luận khác có phần châm biếm hơn nhằm vào The Idol như: "Họ thực sự vỗ tay cho bộ phim này ở Cannes?" hay "Tập đầu có thời lượng 54 phút thì một nửa thời lượng của bộ phim không khác gì Fifty Shades of Grey".

Việc lạm dụng cảnh khỏa thân, tục tĩu hay phần vũ đạo của Jennie gây tranh cãi mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, sự việc chưa tới cao trào khi The Idol mới chỉ phát sóng tập đầu tiên và sẽ còn nhiều tình tiết chờ đón khán giả trong thời gian tới.

Theo Variety, tập phim Pop Tarts and Rat Tales ghi nhận 913.000 lượt người xem, được nhận định là đồng đều với các dự án khác của dự án HBO như The White Lotus hay Winning Time. Hiện tại, trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, The Idol nhận về số điểm 26% từ các nhà phê bình và 63% của khán giả.