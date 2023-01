Màn biểu diễn chào năm mới ấn tượng của Triệu Lộ Tư, Dương Mịch

Vương Tuấn Khải có hai phần biểu diễn ở đài Giang Tô là Đường về vạn dặm và We Will Rock You. Nam ca sĩ còn gây bất ngờ với màn đu dây ở độ cao cách sân khấu hàng chục mét bằng một tay trong phần kết tiết mục. Màn biểu diễn không ngại nguy hiểm của Vương Tuấn Khải gây sốt mạng xã hội Weibo với hơn 12 triệu lượt xem.