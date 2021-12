Màn battle ngẫu hứng trong tập 6 Rapper on the mic

Tối 25/12, tập 6 của chương trình Rapper on the mic lên sóng với sự góp mặt của khách mời Yuno BigBoi và hai streamer Mister Vịt, Hà Thảo Linh.

Cùng hai MC RTee và MisThy, các khách mời của tập 6 đã có những màn battle ngẫu hứng, đem lại cho khán giả khoảng thời gian giải trí thú vị.

Không gian rap battle đậm chất game

Tập 6 có sự thay đổi mạnh tay về thiết kế trường quay với những chiếc đèn LED đậm chất underground, tạo nên không gian phù hợp để mọi người trải lòng và gắn kết cùng rap.

Bên cạnh logo Rapper on the mic và nhà sản xuất VieZ.vn, sự xuất hiện của các chi tiết thùng phuy mang hình ảnh nữ hoàng công nghệ Moco, hay nhiều chú pet trong game Free Fire như Mèo Mèo, Shiba, Báo Bóng Đêm,... khiến người hâm mộ tựa game thích thú.

Đặc biệt, biểu tượng Booyah cũng được khéo léo chiếu trên tường, lồng ghép cùng câu khẩu hiệu quen thuộc của tựa game sinh tồn hàng đầu thế giới: “Life is a battle - Battle in style” (Đời là một cuộc chiến. Hãy chiến thật chất!).

Không gian vừa mang tính đường phố, vừa thể hiện rõ phong cách mà Free Fire hướng đến cả trong game lẫn ngoài đời.

Không gian mang đậm hơi thở Free Fire đã khơi mào cho một cuộc rap battle căng thẳng giữa hai đội RTee, Hà Thảo Linh và MisThy, Yuno BigBoi. Cụ thể, mỗi đội sẽ chọn ra ba từ khóa ngẫu trong những gợi ý có sẵn để tạo thành câu rap thật chất và đối đầu nhau trên nền nhạc Freaky Squad.

Hai streamer Hà Thảo Linh và MisThy đã khéo léo làm khó RTee và Yuno BigBoi khi lồng ghép vào thử thách những từ khoá mang tính thương hiệu của Free Fire như "Battle in style" và “Booyah”, khiến cuộc đấu thêm phần căng thẳng.

Hai rapper cùng khách mời đối đầu với đề bài khó.

Với bộ ba từ khoá "Battle in style”, “mượt” và “im lặng", RTee mở màn với những câu rap chất lượng, gieo vần mượt mà như: “Đây không phải là đường Minh Khai nhưng mà battle in style; dù off beat tôi vẫn như là VSoul flow vẫn luôn mượt mà”. Thậm chí anh còn khéo léo gửi lời hỏi thăm đến vị huấn luyện viên của mùa 2 Rap Việt với câu: “Không cần nói nhiều, không cần lòng vòng, chỉ cần im lặng như là LK”.

Không hề kém cạnh, với đề bài mang ba từ khoá "Booyah”, “MCK” và “chị Hằng" kết hợp nền nhạc bắt tai của Freaky Squad, Yuno BigBoi đã khéo léo bắn rap bằng những câu chắc gọn: “Booyah anh xuất hiện như là bom bard,... Chơi thêm flow như MCK. Lên cung trăng, gặp chị Hằng xinh như bông hoa…”

RTee và Yuno “đau đầu” nghĩ cách hạ gục đối thủ.

Cảm hứng sáng tạo từ Free Fire

Đồng hành cùng chương trình Rapper on the mic với vai trò nhà tài trợ chính, Free Fire không ngừng mang đến những thử thách độc đáo cho các rapper khách mời.

Trong tập 4 trước đó, khán giả được một phen bất ngờ trước màn thả thính ngọt ngào của hai rapper hào hoa Wren Evans và Decaffeine. Đối tượng được hai soái ca “quăng câu” chính là bốn cô nàng của Free Fire: Kelly, Moco, Kapella, Caroline.

Dựa trên profile nhân vật chi tiết và ấn tượng của 4 nhân vật, Wren buông lời mật ngọt: “Anh không cần phải hát, anh có thể rap mà tán đổ em a Kapella”, hay “Tình yêu anh nói cũng không bao giờ mua được Moco. Nếu em cần anh có thể trả bằng ví Momo”.

Wren và Decaffeine góp mặt trong vai trò rapper khách mời của chương trình.

Đến tập 5 của chương trình, bộ trang phục thuộc gói Nhà thơ của Binz trong game đã đem lại ý tưởng để Dian có một màn “khịa” nhẹ nhàng: “Mặc một chiếc áo mà bên trong là một hình xăm đầu rồng. Như mọi người có thể thấy, nó là một cầu vồng”.

Tuy nhiên, trong giờ phút quyết định, Mai Ngô đã giúp Binz gỡ gạc với câu rap: “Nói anh đẹp trai thì em hãy tin đi, cái quần màu hồng này khiến anh phải đẹp như Binz”.

Tập 5 mang lại không khí vừa hài hước, vừa sôi động.

Rapper on the mic sẽ tiếp tục lên sóng với những thử thách đáng mong chờ. Chương trình do VieZ.vn sản xuất, được phát sóng vào 19h15 thứ bảy hàng tuần trên ứng dụng giải trí VieON, phát lại vào 21h cùng ngày trên kênh YouTube VieTalent.