Màn ảnh Hàn Quốc 2020 ưa chuộng những mỹ nữ nổi loạn, gai góc

“Itaewon Class”, “It's Okay to Not Be Okay” và “The Wall” là những tác phẩm có sự xuất hiện của các nhân vật nữ đi ngược lại công thức thường thấy ở phim ảnh Hàn Quốc.

Năm 2020, màn ảnh Hàn chứng kiến nhiều nhân vật nữ chính đi ngược lại công thức hiền lành, cam chịu đã trở nên phổ biến. Họ là những cô gái sẵn sàng đi ngược lại số đông, có phần lập dị và ngang ngược trong lối sống cũng như cách thể hiện cái tôi. Jo Yi Seo Jo Yi Seo (Kim Da Mi) của Itaewon Class là cô gái nổi loạn đầu tiên chào sân màn ảnh Hàn Quốc năm 2020. Cô ở độ tuổi đôi mươi, tài năng, tháo vát, có chỉ số IQ lên tới 162. Tuy nhiên, Yi Seo được chẩn đoán có khuynh hướng tâm thần chống đối xã hội. Yo Ji Seo đại diện cho thế hệ trẻ dám nghĩ dám làm, sẵn sàng đi ngược lại tiêu chuẩn chung của xã hội. Ảnh: Jtbc. Sự quyết liệt trong tính cách, dám nghĩ dám làm - tới mức ngang ngược - trong hành động biến Yi Seo thành kiểu nữ chính khác lạ, nhất là khi đặt cạnh hình ảnh trưởng thành, chín chắn và nhiều toan tính của Oh Soo Ah (Kwon Nara). Yi Seo sẵn sàng đi ngược số đông, hành động trái với khuôn mẫu của xã hội, chỉ cần cô tin những gì mình đang làm là đúng. Trở về Hàn Quốc từ New York để tiếp tục việc học, nhưng cô không ngần ngại bỏ ngang đại học để trở thành người quản lý quán nhậu DanBam của nam chính Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon). “Điên nữ” Yi Seo trở nên dị biệt vì quá thông minh và nhạy cảm. Cô không ngừng hoài nghi về giá trị tồn tại của một con người giữa cuộc đời. Trong tình yêu, Yi Seo cũng không ngại bẽ bàng khi chủ động theo đuổi Park Sae Yo Ri. Jo Yi Seo khiến khán giả đồng cảm vì cô phản chiếu phần nào hình ảnh những thanh niên đôi mươi với nỗi hoang mang tuổi trẻ. Cô cũng đồng thời có sự đam mê và thái độ quyết liệt mà khán giả không ít lần ao ước có được khi đứng trước những lựa chọn quan trọng của cuộc đời. Ko Moon Young Trong Điên thì có sao, Seo Ye Ji vào vai Ko Moon Young, nữ tác giả chuyên sáng tác cho thiếu nhi với nhân cách chống xã hội. Cô là nàng công chúa sống trong dinh thự xa hoa tựa lâu đài cổ tích. Nhưng ẩn sau vỏ bọc toàn mỹ là trái tim giá lạnh đã quên đi cách yêu thương. Tính cách hình thành từ thời thơ ấu không hạnh phúc của Ko Moon Young khiến khán giả thương cảm. Ảnh: tvN. Cô gái không có nhân cách hay cảm xúc là nạn nhân của lối nuôi dạy hà khắc, độc đoán tới vô lý của mẹ. Moon Young chỉ đơn thuần phổng phao bề ngoài. Tâm hồn cô giống như một cái cây còi cọc, xấu xí với nỗi ám ảnh về sự sở hữu. Trong thế giới quan của Moon Young, bất cứ thứ gì cô thích sẽ là của cô. Nàng tiểu thư đài các không ngần ngại tranh giành, thậm chí thẳng tay loại bỏ những kẻ ngáng đường chắn giữa cô và thứ mình muốn. Nếu Điên thì có sao là câu chuyện cổ tích u tối, thì Ko Moon Young chính là nàng công chúa say ngủ, chờ đợi cái hôn đánh thức khỏi cơn ác mộng đã nhấn chìm cuộc đời cô. Từ chỗ cô tiểu thư xinh đẹp, kiêu ngạo và ích kỷ, Moon Young tan vỡ khi nhận ra gỡ bỏ lớp mặt nạ ấy, cô chẳng là gì cả. Moon Young đã sáng tác biết bao câu truyện, nhưng lại chẳng thể tự viết ra những chương hạnh phúc cho cuộc đời mình. Hành trình tìm lại bản thân nhiều đau đớn và lắm bẽ bàng của Moon Young trên màn ảnh khơi gợi niềm cảm thương và sự yêu mến nơi khán giả. Oh Young Sook Trong bộ phim giật gân The Call mới ra mắt, Young Sook (Jeon Jong Seo) là một cô gái sống ở mốc thời gian 20 năm về trước so với hiện tại của nhân vật chính Seo Yeon (Park Shin Hye). Họ được kết nối bởi chiếc điện thoại bàn có khả năng truyền tin vượt thời gian. Cùng tuổi, cùng cảnh ngộ, chỉ biết nhau qua giọng nói, nhưng hai người vẫn dễ dàng trở nên thân thiết. Young Sook khiến khán giả rùng mình vì sự xảo quyệt và manh động. Ảnh: Netflix. Young Sook sống với người mẹ kế hành nghề pháp sư ở vùng ngoại ô vắng vẻ. Cô bị giam lỏng trong nhà và ngày ngày bị mẹ hành hạ bằng những bùa phép dị đoan. Nhờ Seo Yeon, Young Sook biết trước tương lai của mình. Tuy nhiên, điều này khiến dòng thời gian ở hiện tại của Seo Yeon và quá khứ của Young Sook liên tục thay đổi. Khán giả không đồng cảm với Young Sook như cách họ đồng cảm với Yi Seo, lại càng khó thương cảm cho cô như cách họ khóc, cười cùng Moon Young. Young Sook là ác nữ gieo rắc nỗi kinh hoàng trên màn ảnh, khiến khán giả rùng mình vì sự tàn ác, điên loạn. Young Sook cũng tiềm ẩn nhân cách chống xã hội, nhưng phương pháp “chữa trị” sai lầm của mẹ kế đã khơi dậy trong nhân vật xu hướng bạo lực, đồng thời triệt tiêu phần nhân tính ít ỏi. Hình ảnh nữ sát nhân hàng loạt là tổ hợp hỗn loạn giữa trí tò mò của một đứa trẻ to xác được tháo cũi sổ lồng và bản chất cáo già từ một kẻ có thừa thông minh. Dần dà, vẻ ngu ngơ trở thành vỏ bọc hoàn hảo để Young Sook che giấu bản năng của một kẻ giết người vừa được đánh thức. Ở Young Sook, vẻ ngoài bất biến đối lập với sự tha hóa nhanh chóng trong nhân cách và hành vi là yếu tố gây ám ảnh. Vô cảm, vô nhân tính, nhưng thừa thãi trí thông minh và manh động, Young Sook của The Call là hình ảnh “điên nữ” thứ ba trên màn ảnh Hàn Quốc 2020 khiến khán giả khó quên. ‘The Call’ - phim giật gân Hàn Quốc ấn tượng nhất 2020 Tác phẩm đầu tay của đạo diễn trẻ Lee Chung Hyun là xuất phẩm hình sự, giật gân đầy ấn tượng, với chất lượng cao về mọi mặt và sự tỏa sáng từ đôi diễn viên chính. Park Shin Hye thể hiện góc khuất tâm lý trong phim mới Trong bộ phim “The Call”, minh tinh 30 tuổi rũ bỏ hình ảnh tươi sáng, rạng rỡ thường thấy để hóa thân thành nhân vật với tâm lý và tính cách đen tối, phức tạp.