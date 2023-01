Mâm cỗ tiễn năm cũ, đón năm mới của du học sinh Việt

Quây quần cùng vài người bạn làm mâm cơm Việt, Minh Huy (1999) cho biết mấy năm nay, do ảnh hưởng cho dịch bệnh, cậu phải đón Tết tại Hungary. Tết trùng với cuối tuần, vì vậy, cậu có thời gian chuẩn bị những món như hành muối, xôi gấc, bún bò, bánh rán... Huy chia sẻ ở Việt Nam, cậu cũng thường xuyên phụ mẹ làm những món ăn này, vì vậy, bữa cơm không quá khó khăn với cậu. Vài ngày trước, tham gia chương trình Tết do Hội người Việt tổ chức, Huy tranh thủ xin chữ "Bình an" để cầu năm mới thuận lợi, bình an như chữ được cho.