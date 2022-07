Mallorca là trung tâm của những vụ cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha

Calvia, thị trấn được biết đến là thánh địa tiệc tùng khét tiếng, nằm trên đảo Mallorca, thuộc quần đảo Baleares. Tại đây, 3,46 vụ cưỡng hiếp trên 10.000 người đã được ghi nhận.

Khu nghỉ mát Magaluf được coi là trung tâm của những vụ cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha, sau một loạt vụ tấn công tình dục bị cảnh sát điều tra vào mùa hè 2018.

Tháng 7/2018, cảnh sát điều tra vụ cưỡng hiếp 2 du khách người Anh, xảy ra cách nhau vài giờ đồng hồ.

Nữ du khách 33 tuổi người Anh tuyên bố bị cưỡng hiếp sau đêm đi chơi ở Magaluf, chỉ vài giờ trước khi thanh niên 19 tuổi bán khỏa thân được tìm thấy đang co ro trong hành lang khách sạn.

Tháng 6/2018, người đàn ông Romania, 31 tuổi, bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp du khách người Anh 22 tuổi trong khu nghỉ dưỡng.

Du khách tắm nắng trên bãi biển Magaluf. Ảnh: Reuters.

Tháng 9/2017, một phụ nữ Anh 21 tuổi bị cưỡng hiếp, khiến cô trở thành một trong 2 du khách bị cưỡng hiếp chỉ cách nhau 90 phút.

Trước đó một tháng, phụ nữ Scotland, 19 tuổi, khai với cảnh sát rằng cô bị 3 người đàn ông cưỡng hiếp trên bãi biển của khu nghỉ mát Magaluf.

Nhà cầm quyền địa phương yêu cầu tìm ra giải pháp cho thực tế Calvia là đô thị tồi tệ nhất ở Tây Ban Nha khi liên quan đến các vụ tấn công tình dục và cưỡng hiếp.

Nhà chức trách cho rằng các số liệu của Calvia là "đáng xấu hổ", vì dân số của thành phố là khoảng 54.000 người. Bộ phận phụ nữ đang nhấn mạnh "sự cần thiết phải áp dụng các biện pháp để chấm dứt nạn tấn công tình dục đối với phụ nữ ".

Isabel Valles, thành viên của Đảng Esquerra Unida, nói việc một đô thị ở Quần đảo Balearic có thể dẫn đầu bảng xếp hạng quốc gia về số vụ cưỡng hiếp là "không thể chấp nhận được".

Cô nói: “Những nỗ lực đã được chứng minh là không đủ. Do đó, các biện pháp của tòa thị chính cần được tăng cường và phải có thêm lực lượng an ninh từ chính phủ quốc gia để củng cố an toàn cá nhân”.