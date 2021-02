Maldives là thiên đường để ẩn náu giữa đại dịch

Nhờ đặc điểm địa lý thuận lợi cho việc giãn cách xã hội trong dịch Covid-19, Maldives mở cửa đón tất cả du khách và được coi là nơi trú ẩn an toàn.

Maldives - quần đảo ở Ấn Độ Dương, được coi là thiên đường của sự lãng mạn - thường đón 1,7 triệu du khách mỗi năm. Năm 2020, con số này chỉ khoảng 500.000.

Mặc dù có sự sụt giảm đáng kể, thống kê này vẫn đánh dấu một trong những câu chuyện du lịch thành công nhất trong bối cảnh đại dịch Covid-19, theo CNN.

Địa lý thuận lợi

Tháng 7/2020, trong khi nhiều điểm đến nổi tiếng khác đóng cửa biên giới, Maldives mở cửa trở lại cho du khách đến từ mọi quốc gia, bất kể tình hình dịch bệnh ở đó ra sao.

Một phần dẫn đến quyết định này là vấn đề tài chính. Theo dữ liệu từ Đại học Bang Michigan (Mỹ), du lịch đóng góp 28% GDP của Maldives - một trong những thống kê cao nhất trên thế giới.

Maldives là quốc gia thuộc Nam Á gồm các đảo san hô tại Ấn Độ Dương. Ảnh: Shutterstock.

Địa lý của Maldives thuận lợi cho các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng nằm trên các hòn đảo tư nhân, khiến việc cô lập và giãn cách xã hội trở nên đặc biệt dễ dàng.

Các quốc gia xung quanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương thận trọng hơn trong việc mở cửa trở lại so với những đất nước ở châu Âu và Bắc Mỹ. Điều đó có nghĩa là du khách tới đảo quốc này có thể đến điểm cuối cùng mà không hề tiếp xúc, hoặc nếu có thì rất ít, với khách du lịch khác.

Khi những khu nghỉ dưỡng ở các đảo thuộc châu Á - Thái Bình Dương nổi tiếng khác như Tahiti, Bali và Phuket vẫn áp đặt nhiều giới hạn, Maldives đã tận dụng lợi thế rằng đảo quốc này đang khá an toàn trước Covid-19.

Một số nơi mở cửa trở lại với hàng loạt cảnh báo. Ví như cả Thái Lan và Sri Lanka đều yêu cầu du khách cách ly bắt buộc tại khách sạn 2 tuần trước khi di chuyển đến những nơi khác trong nước.

Maldives mở cửa trở lại vô điều kiện vào tháng 7/2020. Nhưng tới tháng 9, quốc gia Nam Á yêu cầu tất cả du khách nộp kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 khi đến nơi.

Sự phụ thuộc của Maldives vào các khu nghỉ dưỡng siêu sang cũng thuận lợi cho việc xét nghiệm Covid-19 và giãn cách xã hội. Một số khách sạn cao cấp tiến hành xét nghiệm bổ sung trong khu nghỉ dưỡng như lớp bảo vệ bổ sung chống lại sự lây lan của virus.

Nơi trú ẩn an toàn

Thoyyib Mohamed - giám đốc điều hành của Maldives Marketing & PR Corporation, cơ quan quản lý du lịch quốc gia của Maldives - cho biết đất nước đã chào đón 555.494 lượt khách vào năm 2020, vượt qua con số dự đoán 500.000 lượt.

“Lợi thế lớn nhất của chúng tôi là các đặc điểm địa lý độc đáo của Maldives”, ông nói.

Maldives được quảng bá là nơi trú ẩn an toàn giữa đại dịch Covid-19. Ảnh: Pop Sugar.

Việc thực hiện các quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt cũng như dễ dàng phân bổ du khách lên các hòn đảo khác nhau đã tạo nên sự kết hợp hấp dẫn cho những ai muốn tránh xa tất cả.

“Chúng tôi quảng bá Maldives như nơi trú ẩn an toàn cho khách du lịch”, ông Mohamed cho biết.

Cơ sở hạ tầng cũng đóng vai trò quan trọng. Nhiều khu nghỉ dưỡng ở Maldives có dịch vụ đưa đón bằng thuyền hoặc máy bay riêng được tích hợp sẵn trong gói du lịch. Điều này có nghĩa là du khách tới đảo quốc này có thể đến điểm cuối cùng mà không hề tiếp xúc, hoặc nếu có thì rất ít, khách du lịch khác.

Jan Tibaldi - Tổng giám đốc của khách sạn One & Only Reethi Rah - nói với CNN rằng mặc dù lượt khách vào năm 2020 không nhiều hơn đáng kể so với 2019, đã có sự gia tăng đáng kể về lượng thời gian mà du khách ở đó.

“Khách của chúng tôi ít đi du lịch hơn, nhưng lưu trú lâu hơn và có mục đích hơn”, ông nói.

Nắm bắt xu hướng ở lại lâu hơn của du khách và hầu hết làm việc, học tập từ xa, One & Only Reethi Rah đã đưa ra gói đặc biệt dành cho những người lưu trú cả tháng.

Ưu đãi 28 ngày bao gồm bữa ăn, Internet tốc độ cao, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sử dụng khu vui chơi dành cho trẻ em, có giá từ 42.600 USD cho gia đình 4 người.

Khách sạn Anantara Veli còn bán gói cho phép du khách đặt phòng không giới hạn trong tối đa 1 năm với chi phí 30.000 USD . Một khách sạn sang trọng khác, The Nautilus Maldives, khuyến mại gói làm việc có giá từ 23.250 USD cho 7 ngày.

Việc kiểm dịch nghiêm ngặt và dễ dàng phân bổ du khách lên các hòn đảo ở Maldives tạo nên sự kết hợp hấp dẫn cho những ai muốn tránh xa tất cả. Ảnh: Shutterstock.

Tuy nhiên, không thể tồn tại câu chuyện du lịch hoàn toàn tích cực dưới thời Covid-19.

Maldives đóng cửa biên giới vào cuối tháng 3/2020, với khoảng 500 khách du lịch vẫn còn ở lại trong nước.

Nhiều người làm việc trong lĩnh vực khách sạn ở Maldives nhận thấy mình “mắc kẹt ở thiên đường”. Họ buộc phải ở lại các khu nghỉ dưỡng nơi mình làm việc để phục vụ chỉ một số ít khách.

Hai nhân viên tại Kuredu Island Resort & Spa đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào tháng 3/2020. Để đề phòng, toàn bộ khu nghỉ dưỡng đã bị phong tỏa.

Việc cách ly trên bãi biển nhiệt đới đẹp như tranh vẽ không phải là viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với du khách. Thế nhưng, đối với các nhân viên làm công ăn lương, những người được giao trách nhiệm giữ cho khu nghỉ dưỡng hoạt động liên tục, đây không phải điều đáng mơ ước.

Xét cho cùng, mặc dù mở cửa trở lại, Maldives vẫn có thể kiểm soát được đại dịch. Tính đến tháng 2/2021, cả nước ghi nhận 17.828 ca mắc Covid-19 song chỉ có 58 trường hợp tử vong.