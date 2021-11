Malaysia phát hiện ca đầu tiên mắc biến chủng AY.4.2

Bộ Y tế Malaysia cho biết đã phát hiện 2 ca đầu tiên mắc AY.4.2, dòng phụ của biến chủng Delta và còn được gọi là Delta Plus, liên quan tới các du học sinh trở về từ Anh.

Trong một tuyên bố ngày 6/11, Noor Hisham Abdullah, Vụ trưởng thuộc Bộ Y tế Malaysia, cho biết những ca mắc này được phát hiện khi người bệnh đặt chân xuống sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) vào ngày 2/10, Star đưa tin.

Sau khi được xét nghiệm RT-PCR, hai người này ban đầu cho kết quả âm tính. Nhưng trong quá trình cách ly, họ cho kết quả dương tính sau lần test thứ hai vào ngày 7/10.

Một du khách quét mã QR để làm thủ tục sau khi đặt chân tới sân bay tại đảo Langkawi vào ngày 16/9, sau khi nơi này mở cửa đón khách nội địa. Ảnh: Reuters.

“Mẫu vật này đã được giải mã toàn bộ trình tự gene tại Viện Sinh học Phân tử Y tế, thuộc Đại học Quốc gia Malaysia (UBMI-UKM). Kết quả được công bố ngày 30/10”, ông Noor Hisham nói.

Còn được gọi là Delta Plus, chủng AY.4.2 là một trong 75 dòng phụ bắt nguồn từ chủng Delta, theo ông Noor Hisham.

“Chủng này có thêm 2 đột biến ở protein gai (cơ chế virus bám vào tế bào người), cụ thể là Y145H và A222V. Tới cuối tháng 10, chủng AY.4.2 chiếm 10% số ca mắc được giải trình tự gene ở Anh”, ông Noor Hisham nói.

Vị vụ trưởng còn cho biết Cơ quan An toàn Y tế Anh ngày 20/10 từng xếp chủng AY.4.2 vào danh sách các biến chủng đang được điều tra.

“Vaccine hiện hành vẫn công hiệu trước biến chủng này, và các biện pháp như cách ly, xét nghiệm… có thể giúp giảm rủi ro chủng này lây nhiễm ở Malaysia, đặc biệt là ở cửa ngõ quốc tế của đất nước”, ông Noor Hisham nói, thêm rằng Bộ Y tế Malaysia sẽ theo sát biến chủng này trong cộng đồng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng cho biết AY.4.2 đã xuất hiện ở hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ. Delta Plus chưa được WHO xếp vào danh mục biến chủng cần chú ý (VOI) hay biến chủng gây quan ngại (VOC), do đó chưa được đặt tên riêng theo bảng chữ cái Hy Lạp.

Đến nay, chưa có bằng chứng cho thấy biến chủng này nguy hiểm hơn các biến chủng đã xuất hiện, cũng như dấu hiệu suy giảm hiệu quả bảo vệ của vaccine Covid-19, AFP ngày 22/10 dẫn lời Cơ quan An toàn Y tế Anh.