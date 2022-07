Malaysia Healthcare ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược với Insmart

Thông qua thỏa thuận hợp tác này, các chủ hợp đồng bảo hiểm tại Việt Nam dễ dàng tiếp cận đa dạng phương pháp điều trị viêm gan C và ung thư tiên tiến thế giới tại Malaysia.

Ngày 28/7, Hội đồng Du lịch Y tế Malaysia (MHTC) tổ chức lễ ký kết và trao thỏa thuận đối tác chiến lược với Công ty Cổ phần Insmart (Insmart). Đây là một trong những đơn vị giải quyết bồi thường độc lập (TPA) lớn nhất tại Việt Nam.

Với thỏa thuận hợp tác này, khách du lịch y tế từ Việt Nam có hợp đồng bảo hiểm trong mạng lưới các nhà cung cấp bảo hiểm của Insmart (gồm Prudential, MB Ageas Life, công ty tái bảo hiểm SCOR) sẽ có được bảo hiểm điều trị y tế liền mạch dưới hình thức bảo lãnh viện phí. Bảo hiểm này được áp dụng tại một số cơ sở y tế tư nhân của Malaysia.

Insmart là đầu mối liên hệ và tiếp thị của Malaysia Healthcare

Phát biểu tại sự kiện, bà Shobena Singam, Phó chủ tịch Cơ quan Truyền thông của MHTC, cho biết: “Insmart đóng vai trò là đầu mối liên hệ và tiếp thị của Malaysia Healthcare ở Việt Nam. Công ty hoạt động chủ yếu như trung tâm một cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu xếp du lịch y tế của các chủ hợp đồng bảo hiểm từ Việt Nam sang Malaysia chữa bệnh”.

Bà Shobena Singam, Phó chủ tịch Cơ quan truyền thông của MHTC, phát biểu tại sự kiện.

Theo bà Singam, Insmart sẽ cung cấp các hỗ trợ trước và sau khi nhập viện thông qua mạng lưới cơ sở y tế liên kết của công ty. Việc ký kết thỏa thuận giữa Malaysia Healthcare và Insmart sẽ xúc tiến hoạt động hợp tác giữa các công ty bảo hiểm và bệnh viện tư nhân, nhằm đẩy mạnh lựa chọn du lịch y tế điều trị viêm gan C và ung thư ở Malaysia dưới hình thức bảo lãnh viện phí.

Malaysia là trung tâm điều trị viêm gan C của châu Á, cung cấp các phương pháp điều trị mới nhất có tỷ lệ chữa khỏi cao với chi phí thấp. Qua nhiều năm, Malaysia cũng củng cố danh tiếng là nơi chăm sóc ung thư tốt với đa dạng phương pháp điều trị, chuyên môn cao và công nghệ hiện đại.

Ông Peramarajan Velasamy, Giám đốc Marketing khu vực Đông Dương của MHTC.

“Với quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi với Insmart, du khách từ Việt Nam có thể lựa chọn Malaysia là điểm đến du lịch y tế an toàn và đáng tin cậy. Tại Malaysia, khách du lịch y tế đến từ Việt Nam có thể tiếp cận một số bệnh viện tư nhân tốt hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương với chi phí dựa theo các chính sách bảo hiểm mà họ tham gia", ông Mohd Daud Mohd Arif, Giám đốc Điều hành Malaysia Healthcare, chia sẻ.

Giúp khách du lịch y tế Việt tiếp cận phương pháp điều trị tân tiến

Malaysia là một trong những quốc gia tiên phong trong lĩnh vực cung cấp phương pháp sàng lọc và điều trị viêm gan C hiệu quả, dễ tiếp cận, giá cả phải chăng. Đó là sử dụng loại thuốc kháng virus tác động trực tiếp (DAA) mới, có tỷ lệ chữa khỏi 97% cùng chi phí thấp hơn đáng kể. Phương pháp này là cam kết mạnh mẽ của Malaysia trong việc ủng hộ mục tiêu loại trừ bệnh viêm gan C vào năm 2030 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bên cạnh đó, ngoài Viện Ung thư Quốc gia được thành lập vào năm 2013, Malaysia có hơn 30 cơ sở y tế tư nhân đạt tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu điều trị, chăm sóc ung thư của bệnh nhân trong nước và quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu (thứ 4 từ trái sang), Giám đốc chi nhánh TP.HCM của Công ty Cổ phần Insmart, chụp ảnh cùng đại diện Malaysia Healthcare.

“Quan hệ đối tác của Insmart và Malaysia Healthcare là bước tiến quan trọng nhằm cung cấp đa dạng hơn các lựa chọn chăm sóc sức khỏe cho khách du lịch y tế tại Việt Nam. Malaysia vốn nổi tiếng về việc cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cao trọn gói mà mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận. Insmart rất vui khi đồng hành hỗ trợ, mở rộng các dịch vụ của Malaysia Healthcare đến người dân Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Giám đốc chi nhánh TP.HCM của Công ty Cổ phần Insmart, phát biểu.

Buổi lễ ký kết hợp tác còn có sự chứng kiến của các đại diện đến từ các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm và các nhà cung cấp dịch vụ y tế. Cũng trong sự kiện, hai bệnh nhân đã được chỉ định nhận gói điều trị viêm gan C miễn phí tại Malaysia. Mục đích chung là đảm bảo bệnh nhân được hồi phục hoàn toàn, được xem xét tham gia chương trình bảo hiểm nhân thọ sau này.

“Đến với Malaysia, khách du lịch y tế hoàn toàn yên tâm về chất lượng khi trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, chúng tôi chào đón tất cả khách du lịch y tế đến từ Việt Nam với lòng hiếu khách của người dân cũng như vẻ đẹp và sự đa dạng của các địa điểm du lịch tại Malaysia”, bà Singam cho biết.

Ngoài được giám sát và quản lý chặt chẽ bởi Bộ Y tế Malaysia, các cơ sở y tế tư nhân của nước này còn được đánh giá, công nhận chất lượng bởi các cơ quan được công nhận quốc tế, bao gồm Hiệp hội Chất lượng Y tế Malaysia (MSQH), Ủy ban Thẩm định Quốc tế (JCI) và các cơ quan khác thuộc Hiệp hội Chất lượng Y tế Quốc tế (ISQua).

Hơn nữa, mức giá của các phương pháp điều trị và cơ chế khiếu nại khi xảy ra tranh chấp do Bộ Y tế Malaysia quy định. Vì vậy, khách chọn Malaysia là điểm đến chăm sóc sức khỏe sẽ được đảm bảo về chất lượng dịch vụ, độ an toàn và sự tin cậy.