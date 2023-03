Malaysia bác tin nghỉ lễ ăn mừng giải Oscar của Dương Tử Quỳnh

Chính phủ Malaysia đã phủ nhận tin đồn sai sự thật sau khi hình ảnh một bài báo với tiêu đề “Thủ tướng Anwar tuyên bố nghỉ lễ ngày 15/3” được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Dương Tử Quỳnh sau khi nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 ở Hollywood, Los Angeles, California hôm 12/3. Ảnh: Reuters/Mario Anzuoni.

Bài báo giả mạo hãng tin Star đính kèm hình ảnh Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh) nhận giải Nữ chính xuất sắc của Oscar, với tiêu đề: "Thủ tướng Anwar tuyên bố nghỉ lễ vào ngày thứ tư (15/3): 'Đây là niềm tự hào của một quốc gia!'".

Ngay sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, văn phòng thủ tướng Malaysia đã phủ nhận, CNA đưa tin.

"Thông tin được chia sẻ qua ảnh chụp màn hình đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật", Văn phòng Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết vào tối 13/3, đồng thời kêu gọi người dân không lan truyền, chia sẻ thông tin sai lệch hoặc chưa được xác nhận.

Star Media Group, công ty sở hữu hãng tin Star, cũng cảnh báo công chúng về hình ảnh giả mạo.

"Công ty đã phát hiện một hình ảnh bị chỉnh sửa nhằm lạm dụng danh tính của hãng tin Star đang gây xôn xao trên mạng xã hội", thông báo cho biết. “Mục Giải trí trên trang tin xác nhận không đăng tải bài báo nào có nội dung như vậy”.

Dương Tử Quỳnh được vinh danh là Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Oscar cho vai diễn Evelyn Wang trong bộ phim hài khoa học viễn tưởng Everything Everywhere All At Once. Nữ diễn viên 60 tuổi là người Malaysia và người châu Á đầu tiên giành được giải thưởng này.

Một số chính trị gia Malaysia, bao gồm cả Thủ tướng Anwar Ibrahim, đã ca ngợi cô vì chiến thắng. Trong một bài đăng trên Facebook, ông Anwar đã chúc mừng và vinh danh sự nghiệp lẫy lừng của nữ diễn viên.

“Chúng tôi rất tự hào về thành tích của cô ấy, đánh dấu sự nghiệp diễn xuất hàng thập kỷ được giới phê bình đánh giá cao”, ông viết.

“Sự nghiệp lẫy lừng và mẫu mực của Michelle chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng và động lực to lớn cho các nam nữ diễn viên trong nước, đồng thời tạo động lực lớn hơn cho sự phát triển của ngành công nghiệp địa phương”, ông cho hay.