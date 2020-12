Mai Phương Thúy thay đổi phong cách thế nào sau khi đăng quang?

Các thiết kế trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng 8 Hearts & 8 Arrows của DOJI được người đẹp yêu thích bởi thiết kế sang trọng, tinh tế, ẩn chứa thông điệp sâu sắc. Rays of Light, Queen of Hearts, The Wonder Things… là những bộ sưu tập trang sức kim cương được phái đẹp ưa chuộng trong dịp giáng sinh và năm mới 2021. Với mức giá hợp lý chỉ từ 15 triệu đồng, trang sức kim cương 8 Hearts & 8 Arrows giúp phái đẹp tự tin tỏa sáng dù ở nơi công sở hay trong những cuộc gặp gỡ, tụ họp bạn bè.