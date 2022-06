Mai Phương Thúy, Hoàng Thùy Linh dự tiệc độc thân của Minh Hằng

Nhóm bạn thân của Minh Hằng có mặt tại Vũng Tàu từ 17/6. Hôn lễ của nữ ca sĩ được tổ chức vào tối 18/6.

Một ngày trước hôn lễ chính thức, Minh Hằng tổ chức tiệc độc thân cùng nhóm bạn thân, trong đó có Khả Ngân, Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Thùy Linh, Gil Lê, Mai Phương Thúy, Thùy Anh, Lan Nhi, Đông Nhi...

Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: "Cùng khóc cùng cười". Khả Ngân viết: "Hội chị em hứa bung nóc với cô dâu xinh đẹp".

Minh Hằng bên nhóm bạn thân. Ảnh: Khả Ngân, Quỳnh Anh.

Tối 18/6, tiệc cưới của Minh Hằng diễn ra bên bờ biển tại một resort ở Vũng Tàu. Theo chia sẻ từ Trấn Thành, anh cũng có mặt. Một số khách mời đăng ảnh quà tặng từ cô dâu, chú rể, trong đó có tấm thiệp ghi: "Đám cưới của Bảo và Hằng sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã ở đây hôm nay".

Đại diện của Minh Hằng cho biết nữ ca sĩ tự lên ý tưởng và làm đạo diễn cho đám cưới. Cô theo sát quá trình chuẩn bị, trang trí tại hội trường tổ chức buổi lễ và chỉ đạo ê-kíp sắp xếp. Trong hôn lễ, Hoàng Thùy Linh, Đông Nhi, Khả Ngân và Minh Hằng sẽ có màn trình diễn chung.

Minh Hằng tham gia vào quá trình chuẩn bị cho hôn lễ.

"Tôi đang tận hưởng từng phút giây được tự tay chuẩn bị mọi thứ. Chắc chắn sẽ không ai hiểu những mong muốn của bản thân hơn mình. Và quan trọng hơn hết là tôi đã cân bằng để ngày trọng đại này được rạng rỡ, vô lo. Tiệc cưới này có nhiều bất ngờ nho nhỏ, sự chuẩn bị chu đáo từ món ăn đến giấc ngủ, để mọi người được dâng trào cảm xúc và hết mình bên nhau", Minh Hằng nói.

Nói về việc thắt chặt an ninh trong ngày vui, không có truyền thông tác nghiệp, giọng ca sinh năm 1987 cho hay: "Tôi hay nói với anh rằng cảm ơn vì đã lấy hết can đảm để yêu một nghệ sĩ. Không ít lần tên anh nằm trong từ khóa của Google Search. Mình là nghệ sĩ Minh Hằng nhưng gia đình, khách mời không phải nghệ sĩ. Do đó, bảo mật thông tin là điều tôi cố gắng dành cho anh".