Trước những thắc mắc về việc thay đổi ngoại hình gần đây, Á hậu Mai Ngô cho biết đã can thiệp thẩm mỹ.

Tối 27/6, Ngô Thị Quỳnh Mai (Mai Ngô) - Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2023 - lần đầu chia sẻ về tin đồn "dao kéo". Cô cho biết đã sửa mũi, cắt mí và nâng ngực với mong muốn hoàn thiện vẻ ngoài hơn.

Mai Ngô nói: "Lý do tôi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ là muốn nâng cấp bản thân. Tôi nghĩ, thẩm mỹ sẽ làm diện mạo sẵn có của mình trở nên hoàn hảo hơn".

Bên cạnh đó, động thực khác khiến cô gái sinh năm 1995 thay đổi là vì từng bị khán giả và những người trong nghề body shaming. Trước đó, cô được nghe và đọc được các bình luận chê cô "đen", đô con"...

Mai Ngô thừa nhận nâng ngực, sửa mũi. Ảnh: Mai Ngô.

Việc Mai Ngô thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ gây bàn tán. Có người nhận xét trông cô ngày càng lạ, nhưng đẹp. Một bộ phận khán giả cho rằng làm đẹp là chuyện bình thường và phổ biến hiện nay, không nên quá khắt khe.

Trước Mai Ngô, hồi tháng 3, một người đẹp khác là Huỳnh Thị Thanh Thủy - Hoa hậu Việt Nam 2023 - cũng chia sẻ về việc "dao kéo" và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Mai Ngô sinh năm 1995, cao 1,73 m với số đo ba vòng 86-67-100 cm. Cô là tên tuổi quen thuộc của showbiz Việt khi từng góp mặt ở nhiều sân chơi khác nhau, đạt thành tích top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, top 12 Asia's Next Top Model 2016, Á quân The Face Vietnam 2016. Mai Ngô thử sức hai lần tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (năm 2015 và 2017) nhưng đều thất bại, không tiến sâu.

Năm 2020, Mai Ngô lại bất ngờ chuyển hướng, ra mắt sản phẩm đầu tay mang tên Đoán xem và tuyên bố làm rapper. Một năm sau, cô tham gia casting Rap Việt mùa hai nhưng bị loại. Và sự nghiệp âm nhạc cũng tạm dừng ở đó.

Mai Ngô trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022. Ảnh: Phương Lâm.

Đến năm 2022, học trò Lan Khuê ghi danh ở Miss Grand Vietnam và giành danh hiệu Á hậu 4. Mặc dù không đăng quang, Mai Ngô lại là thí sinh được nhắc nhiều nhất sau đêm chung kết bởi câu hỏi ứng xử hóc búa liên quan đến chủ đề tuyển dụng.