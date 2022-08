Mai Ngô đến trễ 2 tiếng ở sơ khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Sơ khảo Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) thu hút đông đảo các người đẹp trên cả nước ghi danh. Chương trình bắt đầu từ lúc 9h sáng 30/8. Nhiều thí sinh có mặt từ sớm để chuẩn bị cho vòng thi quan trọng. Tuy nhiên, Mai Ngô xuất hiện lúc gần 11h, trễ hơn hai tiếng so với lịch trình. Mai Ngô sinh năm 1995, cao 1,73 m. Cô từng thi Vietnam's Next Top Model 2013, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Asia's Next Top Model 2016, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhưng đều không đạt giải cao.