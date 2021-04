Mai Ngô, Cao Bá Hưng và các rapper tên tuổi tham gia casting Rap Việt

The Night (áo đen, ngoài cùng bên tría) còn có rap name khác là T9, và cũng nằm trong danh sách các thí sinh đã có "số má" nhưng bị đánh trượt trong vòng casting. The Night gây chú ý khi từng diss nhiều rapper Việt, trong đó có Karik và Wowy. Theo chia sẻ của rapper, anh bị đánh trượt vì quên lời trong lúc diễn.