Mai Davika khoe nhà mới trị giá 5,8 triệu USD

Nơi Mai Davika sắp chuyển đến có bể bơi và thiết kế tông trắng trang nhã. Nhiều năm qua, cô là một trong những diễn viên nữ có thu nhập lớn nhất Thái Lan.

Thairath đưa tin, ngày 21/4 Mai Davika khoe nhà mới trị giá 200 triệu baht (khoảng 5,8 triệu USD ), nơi cô và gia đình chuẩn bị chuyển tới sinh sống.

Theo truyền thông Thái Lan, nơi ở mới của nữ diễn viên rộng hơn 8.000 m2. Ngôi nhà có bể bơi rộng rãi, phòng bếp và phòng khách đều được trang trí nội thất màu trắng trang nhã.

Nơi ở mới của Mai Davika.

Trong tin tức đăng giữa tháng 3 trên Dara Daily, Mai Davika nằm trong top 6 nữ diễn viên có thu nhập cao nhất Thái Lan cùng Chompoo Araya, Aum Patcharapa, Yaya Urassaya, Baifern Pimchanok và Bella Ranee.

Nữ diễn viên mang hai dòng máu Thái Bỉ có thu nhập 150.000 baht (tương đương 4.300 USD ) cho mỗi tập phim, 8 triệu baht (hơn 232.000 USD ) cho mỗi hợp đồng quảng cáo và phí dự sự kiện là 200.000 baht ( 5.800 USD ). Newtv cho biết Mai Davika còn kiếm được số tiền lớn từ kinh doanh quán cà phê và quay vlog.

Mai Davika sinh năm 1992, nổi tiếng từ khi là diễn viên độc quyền tại đài CH7. Tại Việt Nam, cô được biết đến thông qua bộ phim điện ảnh Tình người duyên ma hợp tác với Mario Maurer. Theo Sanook đưa tin hồi tháng 3, đây là phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Thái Lan. Sau bộ phim, cô được khán giả gọi là “ma nữ đẹp nhất Thái Lan”.

Nữ diễn viên còn tham gia nhiều phim truyền hình khác như Astrophile, You're my heartbeat, My Ambulance… Cô đã rời đài CH7, hoạt động tự do nhiều năm và hẹn hò với diễn viên kiêm biên kịch, đạo diễn nổi tiếng Thái Lan Ter Chantavit.