Mai bung nở sớm, nhà vườn Bình Định lo thất thu lớn

Thống kê sơ bộ của thị xã An Nhơn, mỗi năm người dân xã Nhơn An và Nhơn Phong có doanh thu từ cây mai Tết đạt khoảng 80 đến 90 tỷ đồng . Riêng vụ mai xuân 2022, người dân nơi đây thu về hơn 150 tỷ đồng . Tuy nhiên, vụ hoa Tết năm nay có nguy cơ rủi ro do mai nở sớm.