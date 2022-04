Mads Mikkelsen: 'Tôi như trẻ cơ nhỡ khi tham gia Fantastic Beasts'

Phần thứ ba của thương hiệu “Sinh vật huyền bí” sẽ ra mắt ngày 8/4 tại thị trường Việt Nam. "The Secrets of Dumbledore" chào đón sự ra mắt của Mads Mikkelsen trong vai Grindelwald.

Fantastic Beasts là thương hiệu phim ngoại truyện thuộc vũ trụ điện ảnh về phù thủy Harry Potter. Phần phim xoay quanh nhà sinh vật học huyền bí xuất chúng Newt Scamander (Eddie Redmayne) và hành trình ngăn chặn phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald của anh cùng các cộng sự, dưới sự dẫn dắt của giáo sư Albus Dumbledore (Jude Law).

Hành trình đưa Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore lên màn ảnh gặp không ít khó khăn, bắt đầu từ phát ngôn tai tiếng của tác giả kịch bản J.K. Rowling tới vụ hành hung người hâm mộ của nam chính Ezra Miller và cuối cùng là việc Johnny Depp buộc phải trả vai sau khi thua kiện tờ The Sun. Thay thế Depp đảm nhận vai phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald - phản diện chính của bộ phim - là tài tử Mads Mikkelsen.

Trong sự kiện họp báo phim Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore có sự tham gia của Zing và nhiều đơn vị truyền thông quốc tế được tổ chức tuần qua, tài tử người Đan Mạch đã chia sẻ câu chuyện hậu trường xoay quanh vai diễn đặc biệt. Trong những ngày qua, Mikkelsen nhận nhiều lời ngợi khen cho màn hóa thân vào thế giới phép thuật.

Thay Johnny Depp, ít có thời gian chuẩn bị

Mads Mikkelsen gia nhập đoàn phim Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore vào tháng 5/2021, khi bộ phim đã bấm máy được vài tuần và Johnny Depp cũng hoàn thành một số cảnh quay trong vai Gellert Grindelwald. Điều này khiến kế hoạch sản xuất hoàn toàn bị xáo trộn. Theo chia sẻ của Mikkelsen, anh đã nhanh chóng bắt kịp diễn biến trên phim trường.

“Tôi được thêm vào dự án khá muộn so với các diễn viên còn lại. Họ đã hoàn thành hai bộ phim thuộc thương hiệu Fantastic Beasts trước khi tôi nhập hội. Với tôi, trải nghiệm này giống như một đứa trẻ cơ nhỡ tới thăm gia đình mới và hy vọng được nhận nuôi vậy. Và họ đã chấp nhận tôi”, Mads Mikkelsen chia sẻ.

Mads Mikkelsen trên thảm đỏ ra mắt Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore tại London, Anh. Ảnh: Hollywood Life.

Tài tử tiếp tục: “Các thành viên của đoàn phim đều tuyệt vời. Bạn diễn của tôi tuyệt vời và đạo diễn David Yates cũng vậy. Nếu chúng tôi ở đây là một gia đình, thì anh ấy chính là cha đỡ đầu. Yates đã làm nhiều phim về thế giới phù thủy, nên anh ấy khiến mọi người đều cảm thấy như họ đang ở nhà. Hành trình này có đột ngột và vội vã, nhưng tôi vẫn ngay lập tức cảm thấy nơi đây thân thuộc”.

Việc được lựa chọn để thay thế Depp vào phút cuối đặt Mikkelsen trước tình thế khó khăn lúc nhập vai. Anh có rất ít thời gian để chuẩn bị cho vai diễn và xây dựng tương tác cảm xúc với bạn diễn - đặc biệt là Jude Law trong vai Albus Dumbledore. Dumbledore và Grindelwald là tri kỷ, nhưng vì những khác biệt trong quan điểm đã trở mặt thành thù. Giữa hai phù thủy quyền năng là một mê cung cảm xúc yêu, ghét phức tạp.

Khi được hỏi về hướng tiếp cận nhân vật Grindelwald cũng như cách cân bằng hai khía cạnh hấp dẫn và nguy hiểm trong tính cách nhân vật, nam diễn viên chia sẻ: “Tôi không chỉ tìm kiếm bản thân mình trong kịch bản, qua các ý tưởng được David chia sẻ mà còn nhiều nguồn khác. Nhân vật này có mối liên hệ mật thiết với Dumbledore, nên tôi đã thảo luận rất nhiều với Jude về cách mối quan hệ này nên được thể hiện trên màn ảnh. Nhân vật của tôi đã được nhào nặn thành từ thế giới ấy”.

“Nhưng bạn sẽ không bắt đầu một vai diễn bằng cách nói ‘Tao là ác nhân đây’, đúng chứ. Thế nên chúng tôi phải tìm ra sứ mệnh của nhân vật là gì, mục tiêu của gã ra sao. Tại sao Grindelwald muốn thay đổi trật tự thế giới, và viễn cảnh thế giới mới tươi đẹp gã nhắm đến thực sự trông như thế nào. Tôi nghĩ Dave bắt đầu bộ phim với mục tiêu nhắm đến nhóm khán giả tuổi mới lớn, nhưng nó nhanh chóng mờ nhạt dần. Mọi thứ diễn ra ít nhiều khác với những gì họ tưởng tượng”, ngôi sao tiếp tục.

Mads Mikkelsen diễn hay hơn Johnny Depp

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore đã có buổi công chiếu tại London, Anh vào ngày 30/3. Tiếp đó, bình luận sớm về tác phẩm đã được nhiều tờ báo uy tín đăng tải. Hiện, tỷ lệ bình luận tích cực mà các cây bút phê bình dành cho phim là 60%, theo thống kê trên chuyên trang Rotten Tomatoes. Con số thấp hơn mức 76% mà phần phim đầu tiên nhan đề Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) đạt được nhưng vẫn cao hơn 1,6 lần so với kết quả 36% của phần hậu truyện Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018).

Ngày 5/4, tờ Variety đăng tải bài viết Fantastic Beasts 3’s Critics: Mads Mikkelsen is better than Johnny Depp and ‘should’ve been cast from the start tổng hợp nhận định của nhiều cây bút phê bình về The Secrets of Dumbledore, đặc biệt là màn chào sân thế giới phù thủy của Mads Mikkelsen. Hai quan điểm lớn được đưa ra là tài tử Đan Mạch đã có màn trình diễn vượt trội so với những gì Johnny Depp từng thể hiện và Mikkelsen nên được lựa chọn để hóa thân thành Grindelwald ngay từ đầu.

Màn hóa thân của Mads Mikkelsen không tránh khỏi bị đem ra so sánh với Johnny Depp. Ảnh: WB.

“Diễn xuất của Mikkelsen trong vai Grindelwald tự nhiên tới độ tôi dễ dàng quên đi Depp từng thủ vai này. Với Depp, tôi không hiểu nổi vì sao có người muốn đầu quân cho một gã phù thủy với bộ dạng nực cười như thế. Ngược lại, Mikkelsen mang đến cho nhân vật Grindelwald một vẻ ngọt ngào cùng sức hấp dẫn đủ để hiểu người ta có thể bị lừa vì diện mạo ấy và sẵn sàng bán mạng cho gã”, cây bút Kirsten Acuna viết trên Insider.

Từ The Times of London, cây bút Kevin Maher nhận xét: “Sự thay đổi này làm lợi cho cả series. Thần thái của Mikkelsen không chỉ phủ thêm một lớp màn bí hiểm và đầy đe dọa cho nhân vật mà còn ẩn ý về tình sử đầy thuyết phục với Dumbledore”.

Quan điểm này nhận được sự đồng tình của cây bút Brian Truitt. Anh viết trên USA Today: “Khi Depp đảm nhận vai này, anh xoay xở tốt khi mang đến cho khán giả một tay trùm hội kín đầu tổ quạ, tính tình cổ quái. Còn phiên bản của Mikkelsen tạo cảm giác nguy hiểm hơn khi chiếm được thiện cảm của đám đông bằng vẻ bề ngoài đạo mạo hợp nhãn. Một mặt, gã tranh thủ thiện cảm của đám đông trong khi âm thầm che giấu bản chất tàn nhẫn của mình”.

Diễn xuất của Johnny Depp tiếp tục bị đem ra so sánh với màn hóa thân của Mads Mikkelsen trong bài bình luận của Peter Bradshaw cho The Guardian. Cây bút nhận xét tài tử Đan Mạch đã mang đến cho nhân vật sự tinh vi và quỷ quyệt mà phiên bản trước không có được.

Robbie Cullen của The Telegraph thậm chí đưa ra nhận xét diễn xuất của Mikkelsen chứng minh anh xứng đáng được chọn vào vai diễn này ngay từ đầu thay vì Johnny Depp.