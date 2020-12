Mads Mikkelsen lên tiếng về việc thay thế Johnny Depp

Nam diễn viên Mads Mikkelsen chia sẻ những khó khăn khi thay Johnny Depp vào vai Gellert Grindelwald trong "Fantastic Beasts".

Ngày 26/11, Deadline đưa tin hãng Warner Bros. chính thức thông báo đã lựa chọn Mads Mikkelsen vào vai phản diện Gellert Grindelwald của loạt phim Fantastic Beasts.

CinemaBlend đưa tin trong một phỏng vấn mới đây, khi được phóng viên đặt câu hỏi phiên bản Gellert Grindelwald của mình sẽ khác biệt thế nào với hình ảnh Johnny Depp từng thể hiện, Mads Mikkelsen trả lời: “Chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Thực tế, đây là phần khó nhất. Chúng tôi vẫn đang tìm ra cách thể hiện hiệu quả nhất.

Cần tạo ra được sự tiếp nối nhịp nhàng từ phiên bản mà Johnny đã tạo ra trên màn ảnh với những gì tôi dự định sẽ làm. Tôi sẽ phải biến nhân vật thành của mình trong khi vẫn kết nối với phiên bản cũ Johnny Depp từng thể hiện. Gellert Grindelwald mới sẽ khác biệt, nhưng không hoàn toàn tách ra khỏi những gì khán giả đã quen thuộc”.

Fantastic Beasts là thương hiệu bom tấn thứ 4 mà Mads Mikkelsen góp mặt sau 007, Star Wars và Doctor Strange. Ảnh: Getty Images.

Mads Mikkelsen là tài tử thứ ba thủ vai Gellert Grindelwald trong loạt phim Fantastic Beasts. Trước Johnny Depp, Colin Farrell từng hóa thân thành Grindelwald khi gã đội lốt Percival Graves trong Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016). Trong Harry Potter and the Deathly Hallows - Part I, hai phiên bản già - trẻ của Grindelwald do Michael Byrne và Jamie Campbell Bower thủ diễn.

Theo The Hollywood Reporter, dù chỉ thực hiện một cảnh quay trong Fantastic Beasts 3 trước khi trả vai, Johnny Depp vẫn sẽ được trả đủ thù lao đầy đủ như tham gia toàn bộ tác phẩm theo đúng thỏa thuận của hợp đồng.

Trong buổi phỏng vấn với Entertainment Weekly, Mads Mikkelsen chia sẻ cảm nghĩ khi nhận vai Grindelwald trong tình huống nhạy cảm: “Trên khía cạnh công việc mà nói, đó rõ ràng là một vai diễn thú vị. Nhưng đằng sau vai diễn ấy là một câu chuyện buồn. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ (Depp và Heard). Tôi hy vọng họ sẽ sớm quay trở lại màn ảnh”.

Vì thay đổi gương mặt thủ vai phản diện chính, cũng như ảnh hưởng của Covid-19, phần thứ ba trong loạt phim Fantastic Beasts sẽ bị lùi lịch chiếu tới mùa hè 2022.

Fantastic Beasts 3 có sự góp mặt của Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Jude Law, Callum Turner và Jessica Williams. Phim do David Yates đạo diễn từ kịch bản của J.K. Rowling và Steve Kloves đồng sáng tác.