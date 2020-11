Mads Mikkelsen được nhắm thay Johnny Depp trong ‘Sinh vật huyền bí'

Nam diễn viên Mads Mikkelsen, ngôi sao của series “Hannibal”, đang trong quá trình đàm phán để thay thế Johnny Depp trong “Fantastic Beasts”.

Deadline đưa tin Mads Mikkelsen hiện dẫn đầu danh sách các nam diễn viên được lựa chọn để thay thế Johnny Depp trong Fantastic Beasts 3 của đạo diễn David Yates. Đây là phần ba trong loạt phim ngoại truyện của Harry Potter.

Nguồn tin cho biết chính đạo diễn Yates đã chọn Mads Mikkelsen cho vai Grindelwald, và hai bên đang trong quá trình đàm phán sơ bộ. Mục tiêu của đoàn phim là giữ đúng kế hoạch ra mắt Fantastic Beasts 3 vào mùa hè 2022. Dàn diễn viên chính với Eddie Redmayne và Jude Law đã bắt đầu ghi hình tác phẩm.

Mads Milkkelsen được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Hannibal Lecter của series Hannibal. Ảnh: NBC.

Warner Bros. đã đề nghị Johnny Depp rút khỏi vai phản diện trong Fantastic Beasts sau khi tài tử bị xử thua trong vụ kiện với tờ The Sun của Anh. Tại thời điểm đề nghị được đưa ra, Depp mới hoàn thành ngày ghi hình đầu tiên cho Fantastic Beasts 3.

Theo Daily Mail, cát-xê cho vai diễn Grindelwald là tám chữ số tính theo đơn vị USD, và Johnny Depp có thể đã nhận đủ số tiền dù anh mới chỉ hoàn thành một phân cảnh.

Những ngày qua, công chúng đưa ra nhiều đồn đoán về cái tên tiếp theo được chọn mặt gửi vàng cho vai Grindelwald. Nhưng nguồn tin của Deadline cho biết Yates là fan trung thành của Mikkelsen và đã nhắm nam diễn viên người Đan Mạch cho vai phản diện. Mads Mikkelsen vừa hoàn tất việc ghi hình bộ phim Chaos Walking của Doug Liman.

Trước đó, thông cáo báo chí của Warner Bros. viết: “Johnny Depp sẽ chia tay thương hiệu Fantastic Beasts. Chúng tôi muốn cảm ơn Johnny vì những cống hiến cho hai tập phim trước đó. Phần ba hiện trong giai đoạn sản xuất, và vai diễn Gellert Grindelwald sẽ do một gương mặt khác đảm nhận. Bộ phim dự kiến ra mắt khán giả vào mùa hè 2022”.

Thương hiệu Fantastic Beasts bắt đầu với Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) với doanh thu khổng lồ 814 triệu USD toàn cầu. Trong phim, Johnny Depp chỉ sắm vai khách mời (cameo) và lộ diện vào phút chót.