Madonna xác nhận hẹn hò bạn trai kém 35 tuổi

"Nữ hoàng nhạc pop" xác nhận đang hẹn hò bằng việc đăng ảnh khóa môi bạn trai mới lên trang cá nhân.

Ngày 8/3, Page Six đưa tin nữ ca sĩ Madonna xác nhận hẹn hò với bạn trai kém 35 tuổi - Josh Popper. Vừa qua, ngôi sao 64 tuổi đăng lên Instagram Story ảnh khóa môi Popper khi dự bữa tiệc Purim kèm dòng trạng thái “Killers who are partying” (tạm dịch: Những kẻ sát nhân đang tiệc tùng). Cặp đôi đeo mặt nạ và mặc đồ đen.

Theo Page Six, giọng ca Like a Prayer thường xuyên đăng hình chụp thân thiết cùng bạn trai mới vài tuần gần đây. Đầu tháng 3, nguồn tin cho biết Madonna đến cổ vũ Popper thi đấu quyền anh tại thành phố New York. Bà mặc trang phục gọn gàng và chỉ ngồi trong xe theo dõi cho đến khi trận đấu kết thúc.

Madonna có tình sử yêu toàn trai đẹp kém nhiều tuổi. Tin đồn hẹn hò giữa Madonna và Josh Popper rộ lên không lâu sau khi "Nữ hoàng nhạc pop” chia tay bạn trai cũ Andrew Darnell, 23 tuổi.

Madonna đăng ảnh xác nhận hẹn hò Josh Popper. Ảnh: Page Six.

Truyền thông Mỹ bắt gặp Popper hướng dẫn 6 con của Madonna tại phòng tập riêng ở Bredwinners (New York, Mỹ). Trên tài khoản cá nhân, "Nữ hoàng nhạc pop" cũng chia sẻ ảnh thân thiết với người tình. Cô áp môi vào vai bạn trai và ôm chặt bắp tay của anh.

Theo Page Six, Josh Popper từng chơi bóng đá và bóng bầu dục trước khi trở thành vận động viên đấm bốc. Anh có thời gian hoạt động trong các đội Cardinals và Colts. Sau khi tích đủ vốn, bạn trai 29 tuổi của Madonna mở trung tâm quyền anh riêng vào năm 2019.