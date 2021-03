Madonna ở tuổi 63

Trên trang cá nhân, Madonna đăng bức ảnh selfie thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Ở lần xuất hiện này, diva 63 tuổi khiến người hâm mộ bất ngờ khi diện nội y khoe vòng một gợi cảm. "And now for a moment of self reflection" (Tạm dịch: Khoảnh khắc hiện tại để suy nghĩ về bản thân), cô viết. "Nữ hoàng nhạc pop" selfie với góc chụp từ trên xuống để lộ đường cong cơ thể. Phía dưới bài đăng, khán giả khen cô trẻ trung, quyến rũ hơn nhiều so với tuổi.