Madonna là nữ diễn viên tệ nhất mọi thời đại

Madonna chính thức trở thành diễn viên tệ nhất mọi thời đại khi nhận về 7 giải Mâm xôi vàng trong suốt sự nghiệp điện ảnh.

Yahoo! Movies đưa tin trong những thập kỷ qua, giọng ca của Madonna nhận vô số lời ngợi khen, trở thành tượng đài đồ sộ của nền âm nhạc thế giới. Tuy nhiên, ánh hào quang trên sân khấu ca nhạc không che giấu được thất bại của nữ nghệ sĩ khi dấn thân vào môn nghệ thuật thứ bảy.

Mới đây, Bonusfinder đã tiến hành tổng hợp dữ liệu từ các lễ trao giải Mâm xôi vàng từng được tổ chức. Kết quả chỉ ra Madonna đã bảy lần giành cúp Mâm xôi vàng ở hạng mục diễn xuất.

Ba trong số những vai diễn được trao giải của Madonna gồm Gloria Tatlock trong Shanghai Surprise (1986), Rebecca Carlson của Body of Evidence (1993) và Verity của Die Another Day (2002).

Madonna và Pierce Brosnan trong Die Another Day (2002). Ảnh: MGM.

Đứng ở vị trí thứ hai trong bản danh sách diễn viên nhận nhiều cúp Mâm xôi vàng nhất là ngôi sao dòng phim hành động cơ bắp Sylvester Stallone với 6 lần được xướng tên từ 20 đề cử. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Adam Sandler (4 giải) và Kevin Costner (4 giải).

Bonusfinder cũng liệt kê danh sách phim tệ nhất thập kỷ dựa trên thống kê số lần một tác phẩm điện ảnh nhận đề cử Mâm xôi vàng từ năm 2010 tới 2019. Ba bộ phim dẫn đầu danh sách gồm Jack and Jill (2012), The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (2013) và Transformers: The Last Knight (2018).

Giải Mâm xôi vàng được trao lần đầu tiên năm 1981 và đã trở thành sự kiện thường niên được tổ chức cùng thời điểm với Oscar. Tình huống tréo ngoe từng xảy ra với không ít sao Hollywood khi chỉ trong một tuần, tên của họ được xướng lên cùng lúc tại cả Oscar và Mâm xôi vàng.

Năm 2009, nữ diễn viên Sandra Bullock từng nhận Mâm xôi vàng cho vai diễn trong All About Steve chỉ vài ngày trước khi chiến thắng tại Oscar với The Blind Side.