Madonna khuấy động sân khấu MTV VMAs 2021

Trong video được ghi hình trước đó, Madonna bày tỏ lòng kính trọng với giải thưởng âm nhạc lâu năm. "40 năm trước, tôi đến New York với 35 USD và đôi giày khiêu vũ. Tôi là người kém cỏi với hy vọng tạo ra điều gì đó mang tính cách mạng. Một kênh âm nhạc xuất hiện lúc nửa đêm và tự gọi là MTV, chúng tôi tìm thấy nhau, thiết lập mối quan hệ. Điều đó giúp tôi đổi đời. Đó là lý do tôi có mặt tại sự kiện", giọng ca Like a Virgin phát biểu. Ảnh: Just Jared.