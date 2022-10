Madonna chịu búa rìu dư luận khi ra sách 'Sex' 30 năm trước

Kỷ niệm 30 năm ngày cuốn sách gây tranh cãi của mình được ra mắt, Madonna cho rằng phản ứng của công chúng hiện nay không còn khắt khe như trước.

Một bức ảnh trong cuốn "Sex" của Madonna. Ảnh: Stuff.

Ra mắt vào ngày 21/10/1992 vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của mình, cuốn sách với tựa đề Sex của Madonna vừa tròn 30 tuổi 2 ngày trước. Nhân dịp này, Madonna cũng chia sẻ những suy nghĩ của mình về cuốn sách trên trang cá nhân, bà viết: “Trong vài năm sau khi phát hành sách, tôi liên tục bị những người suy nghĩ hạn hẹp phỏng vấn, cố làm cho tôi phải xấu hổ vì đã trao quyền cho bản thân như một người phụ nữ. Tôi bị gọi là con điếm, mụ phù thủy, kẻ dị giáo và ác quỷ”.

Sex là một cuốn sách ảnh với nhiều chủ đề nhạy cảm, bên cạnh những bức ảnh khỏa thân của Madonna là những bức ảnh đàn ông hôn đàn ông, phụ nữ hôn phụ nữ và Madonna thì hôn mọi người.

“Tôi cũng viết về những tưởng tượng tình dục của mình và chia sẻ quan điểm của tôi về tình dục một cách mỉa mai”, ca sĩ viết thêm.

Sau đó Madonna đăng thêm một đoạn phỏng vấn cắt từ chương trình 60 Minutes Australia Interview vào năm 1992, trong đó nghệ sĩ đối mặt với một người có thành kiến với cuốn sách.

“Anh thấy gì từ cuốn sách?”, Madonna hỏi.

“Tôi thấy sợ”, người đàn ông trả lời.

Madonna tỏ ra khó hiểu: “Tại sao?”.

“Tôi chưa bao giờ thấy một thứ như thế”.

“Anh hẳn phải thấy rồi chứ. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ đọc tạp chí Playboy hay Penthouse hay mấy thứ đại loại vậy?”, Madonna đã vặn hỏi người đàn ông.

“Đúng vậy, nhưng nó khác với cô. Những bức ảnh của cô… tôi nghĩ nó thật kinh khủng, nó làm tôi thấy sợ”.

“Tôi nghĩ phản ứng của mọi người với từng bối cảnh trong cuốn sách phản ánh con người của họ hơn là bản thân tôi”, nghệ sĩ kết luận.

Cuốn sách của Madonna được ra mắt 30 năm trước. Ảnh: AP.

Theo New York Post, cuốn sách đã gây ra phản ứng tiêu cực dữ dội, một số tổ chức kêu gọi tẩy chay cuốn sách vì nó “không thể dung thứ về mặt đạo đức”. Trong khi đó, nhiều hiệu sách chỉ trưng bày tác phẩm này sau quầy thu ngân và chỉ bán cho khách hàng trên 18 tuổi.

Dù nhận về nhiều chỉ trích, cuốn sách vẫn bán được hơn 150.000 bản chỉ trong vài ngày đầu ra mắt, nằm trong top Sách bán chạy nhất của New York Times trong 3 tuần. New York Post nhận xét cuốn sách là một trong những tuyên ngôn văn hóa pop lớn nhất trong sự nghiệp 40 năm huyền thoại của Madonna.

Madonna cho rằng phản ứng của công chúng đối với tác phẩm của bà 30 năm trước và với các nữ nghệ sĩ hiện tại đã thay đổi. Bà cho mình là người đã góp phần tạo nên sự thay đổi đó. Bà hoàng nhạc pop một thời cũng không quên nói thêm: “Bây giờ thì Cardi B có thể hát bài WAP (một hit với ca từ nhạy cảm), Kim Kardashian có thể tạo dáng trên bất kỳ trang bìa tạp chí nào với cái mông trần và Miley Cyrus có thể "come in like a wrecking ball" (nhắc tới MV khỏa thân Wrecking Ball của Miley Cyrus). "Không cần cảm ơn tôi đâu”, Madonna kết luận.