Những đánh giá đầu tiên về MacBook Pro M2

Trong khi hiệu năng cải thiện rõ rệt nhờ chip xử lý M2, MacBook Pro 13 inch 2022 vẫn giữ thiết kế từ 6 năm trước, thiếu đi nhiều chi tiết hiện đại so với những model khác.

Sau hơn 2 tuần ra mắt tại hội nghị cho lập trình viên (WWDC 2022), MacBook Pro 13 inch với chip xử lý M2 lên kệ tại một số quốc gia từ ngày 24/6. Nhiều trang tin quốc tế đã chia sẻ những đánh giá đầu tiên về thiết bị, tập trung vào hiệu năng của chip xử lý thế hệ mới.

Đa số trang tin đánh giá cao về thời lượng pin và hiệu năng của chip M2 trên MacBook Pro 13 inch 2022. Tuy nhiên, người dùng nên chờ đến tháng 7, thời điểm MacBook Air 2022 được lên kệ để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Những nâng cấp của Apple M2

Cây viết Phillip Tracy từ Gizmodo nhấn mạnh các cải tiến trên chip xử lý M2 như bổ sung 2 nhân đồ họa (GPU), hỗ trợ RAM tối đa 24 GB, băng thông tăng 50% lên 100 GB/s và bộ xử lý thần kinh mạnh mẽ hơn, dành cho những tác vụ liên quan đến máy học.

Theo công bố của Apple, M2 cho hiệu năng CPU nhanh hơn 18%, GPU nhanh hơn 35% so với M1. Chip xử lý mới của Táo khuyết còn hỗ trợ phát 11 video 4K, hoặc 2 video 8K cùng lúc. Trong khi đó, chip M1 chỉ có thể phát tối đa 5 video 4K.

Thử nghiệm trên Geekbench 5 của Gizmodo cho thấy chip M2 trên MacBook Pro 13 inch 2022 đạt 8.603 điểm đa nhân, cao hơn 15% so với MacBook Pro M1 (7.470 điểm). Để so sánh, chip M1 Max của MacBook Pro 14 inch đạt 12.663 điểm, Asus Zephyrus G14 đạt 9.830 điểm, Surface Laptop 4 đạt 6.643 điểm, còn Lenovo Yoga 9i với CPU Intel Core i7-1260P đạt 7.259 điểm.

MacBook Pro 13 inch M2 giữ thiết kế quen thuộc từ 6 năm trước. Ảnh: The Verge.

Khi dựng ảnh 3D (render) bằng ứng dụng Blender, chip M2 mất 4 phút 35 giây nếu dùng CPU, và 4 phút 36 giây với GPU. Thời gian trên nhanh hơn so với Lenovo Yoga 9i (6 phút) và Surface Laptop 4 (4 phút 48 giây). Trong khi đó, MacBook Pro 14 inch mất 3 phút 32 giây để dựng ảnh 3D, còn Asus Zenbook 14X OLED với CPU Core i9 mất 3 phút 26 giây.

Trong thử nghiệm của The Verge, MacBook Pro 13 inch M2 đạt 1.937 điểm đơn nhân, cao hơn so với 1.730 điểm của MacBook Pro 13 inch M1, và 1.770 điểm của MacBook Pro 14 inch M1 Pro. Điều đó cho thấy những phiên bản M2 Pro hay M2 Max hứa hẹn cho sức mạnh xử lý cao hơn đáng kể so với M1 Pro và M1 Max hiện nay.

Chip M2 mạnh đến đâu?

Tác giả Monica Chin từ The Verge đánh giá cao chip M2 khi phục vụ tốt các nhu cầu sử dụng hàng ngày. "M2 thực sự nhanh hơn đáng kể, chỉ mất vài giây để mở file Google Docs dài 350 trang. Bảng tính với hàng trăm hàng của tôi cũng tải nhanh hơn. Chiếc MacBook mới cũng nhanh hơn khi chuyển giữa các tab trình duyệt hoặc trong lúc tính toán", Chin cho biết.

Đồng quan điểm, cây viết Brenda Stolyar của Wired cho biết trải nghiệm chỉnh ảnh bằng Pixelmator hay Adobe Photoshop trên MacBook Pro M2 mượt hơn rất nhiều. Việc xử lý nhiều lớp đồ họa được hoàn tất nhanh chóng mà không cần quạt tản nhiệt. Đó cũng là ưu điểm của MacBook Pro 13 inch M2 so với MacBook Air M2, khi quạt tản nhiệt giúp thiết bị mát mẻ hơn.

Tuy nhiên, Stolyar cho biết khi mở 20 tab Chrome và một số ứng dụng chạy nền cùng lúc, MacBook Pro 13 inch M2 có dấu hiệu xử lý chậm hơn, xuất hiện độ trễ khi chuyển giữa các tab và trạng thái "bánh xe cầu vồng", xảy ra khi một app đòi hỏi nhiều sức mạnh xử lý nhưng tài nguyên CPU chưa thể đáp ứng kịp lúc.

MacBook Pro 13 inch M2 cũng chơi game tốt hơn. Theo The Verge, thiết bị đạt khung hình trung bình 29 fps khi chơi Shadow of the Tomb Raider, trong khi thế hệ trước chỉ đạt khoảng 20 fps. Tất nhiên, đây chỉ là thử nghiệm để đánh giá hiệu năng, và MacBook không được thiết kế để chơi game nặng.

MacBook Pro 13 inch M2 trở thành laptop có màn hình nhỏ nhất hiện nay của Apple. Ảnh: Gizmodo.

Tóm lại, chip M2 trên MacBook Pro 13 inch mạnh hơn so với M1, nhưng không mạnh bằng M1 Pro hay M1 Max. Nói cách khác, con chip này sẽ hoạt động tốt với các nhu cầu cơ bản như duyệt web, chỉnh sửa ảnh, làm việc với nhiều tài liệu hay bảng tính cùng lúc. Nếu có nhu cầu cao hơn như dựng phim nặng hay xử lý âm thanh, người dùng nên cân nhắc MacBook Pro 14 inch với chip M1 Pro hoặc M1 Max.

Có tên "Pro" nhưng không quá "Pro"

Sau khi MacBook Air được thiết kế lại, MacBook Pro 13 inch trở thành dòng laptop duy nhất sử dụng ngoại hình cũ với màn hình viền dày không dải khuyết, cổng USB-C + 3,5 mm và 2 tùy chọn màu sắc. Một số chi tiết trên máy đã không còn tương xứng với tên "Pro" vào lúc này.

Trên những thiết bị khác, viền mỏng đồng nghĩa kích thước màn hình được mở rộng. MacBook Pro 13 inch M2 không sở hữu chi tiết ấy, trở thành mẫu laptop màn hình nhỏ nhất hiện nay của Táo khuyết với kích thước 13,3 inch, độ phân giải 2.560 x 1.600 pixel. Màn hình này cũng không có tấm nền Mini LED, tần số quét 120 Hz như các mẫu MacBook Pro 2021.

Tuy hệ thống 2 loa stereo của MacBook Pro 13 inch M2 vẫn cho chất lượng ổn, chúng không thể so sánh với 4 hay 6 loa trên MacBook Air 2022 hay MacBook Pro 2021. Tuy nhiên, đội ngũ âm thanh của Apple vẫn cố gắng tinh chỉnh loa để chất lượng cân bằng hơn. Cổng 3,5 mm trên thiết bị có trở kháng cao, phù hợp để thưởng thức nhạc với tai nghe cao cấp.

Tính năng tiếp theo mà MacBook Pro 13 inch M2 thua kém những thiết bị khác là webcam. Máy vẫn trang bị webcam độ phân giải 720p, trong khi MacBook Air M2 hay MacBook Pro 2021 đã trang bị webcam 1080p.

Thiết kế giữ từ 6 năm trước, tuy nhiên MacBook Pro 13 inch M2 vẫn cho cảm giác cao cấp với khung nhôm nguyên khối, kích thước mỏng nhẹ, thiết kế tạo hiệu ứng mỏng và khung bàn phím đẹp hơn so với MacBook M1 2021.

MacBook Pro 13 inch M2 giữ nguyên các chi tiết từ 6 năm trước như webcam 720p, Touch Bar và sạc USB-C. Ảnh: The Verge, Gizmodo.

Tương tự những thiết bị khác, MacBook Pro 13 inch M2 sử dụng bàn phím dạng “cắt kéo”, cho cảm giác gõ thoải mái và phản hồi nhanh chóng. Trackpad được Tracy đánh giá cao với kích thước lớn, bề mặt kính cho cảm giác lướt mượt mà.

Khác với MacBook Pro 2021 dùng chip M1 Pro và M1 Max, MacBook Pro 13 inch M2 vẫn trang bị dải cảm ứng Touch Bar. Dù mang đến một số lợi ích so với phím chức năng vật lý, Apple đã không phát huy hết khả năng của Touch Bar, khiến đây trở thành bộ phận thừa thãi trên MacBook. Người dùng vẫn phải nhìn xuống bàn phím để tìm nút chức năng cần thiết.

Một trong những điểm mạnh của MacBook Pro 13 inch M2 là thời lượng pin. Trong thử nghiệm của Gizmodo, mức pin trên máy giảm còn 25% sau 11 tiếng 50 phút sử dụng. Trong khi đó, trang TheStreet ghi rằng thời gian xem phim 4K trên máy đạt 23 tiếng 15 phút, lâu hơn tuyên bố của Apple (20 tiếng) khi đặt độ sáng màn hình còn 50% và tắt Wi-Fi. Tóm lại, mẫu laptop này có thể sử dụng trong một ngày làm việc, thời gian chờ lên đến nhiều ngày.

Nên chờ MacBook Air M2

Những ưu điểm của MacBook Pro 13 inch M2 gồm màn hình không dải khuyết, thời lượng pin lâu, micro chất lượng cao và quạt tản nhiệt. Nếu thường xuyên dùng những app đòi hỏi hiệu năng cao nhưng hầu bao không thể vượt quá 2.000 USD , MacBook Pro với chip M2 vẫn là lựa chọn phù hợp, tuy nhiên khả năng xử lý sẽ hạn chế hơn các mẫu dùng M1 Pro hay M1 Max.

Người dùng nên chờ thêm một tháng để chọn MacBook Air M2? Ảnh: Engadget.

Nhìn chung, Gizmodo đánh giá MacBook Pro 13 inch M2 có hiệu năng tốt, thời lượng pin vượt trội so với đối thủ. Tuy nhiên, thiết bị sẽ gặp khó khi phải cạnh tranh với một sản phẩm Apple khác, đó là MacBook Air 2022.

Theo Stolyar, nếu chỉ cần laptop chất lượng tốt và mới ra mắt, người dùng nên chờ MacBook Air 2022 để đưa ra quyết định phù hợp. Có giá rẻ hơn 100 USD , tuy nhiên MacBook Air sở hữu thiết kế mới, màn hình lớn hơn, webcam rõ nét, 4 loa ngoài và nhiều tùy chọn màu sắc.