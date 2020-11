Mạc Trung Kiên, Quỳnh Anh, Trâm Anh làm HLV 'The Face Online By Vespa'

Dàn mentor trong chặng đua cuối là Mạc Trung Kiên, Quỳnh Anh và Trâm Anh từ “The Face Vietnam 2018”, hứa hẹn mang đến những buổi training chất lượng cùng thử thách gay cấn.

The Face Vietnam là chương trình truyền hình thực tế nhằm tìm kiếm và đào tạo người mẫu quảng cáo tại Việt Nam, được sản xuất bởi Multimedia JSC - công ty có thâm niên trong sản xuất và tổ chức các sự kiện, chương trình truyền hình thực tế về thời trang. Dù là mùa đầu tiên được tổ chức bởi Multimedia JSC, The Face Vietnam 2018 đã giành chiến thắng ở hạng mục “Chương trình truyền hình giải trí hay nhất tại Việt Nam” - giải thưởng Hàn lâm sáng tạo châu Á 2019 tổ chức tại Singapore.

Tiếp nối thành công mùa giải trước, năm nay, chương trình quay trở lại với diện mạo mới thông qua cuộc thi The Face Online By Vespa mang chủ đề “Color story”.

Bộ 3 HLV The Face Online By Vespa tại vòng 3.

Ở chặng đua cuối mang tính chất quyết định, top 50 gương mặt xuất sắc đã tập trung tại TP.HCM để tham gia những thử thách thú vị nhưng không kém phần gay cấn. 50 thí sinh được chia thành các đội khác nhau, training bởi 3 vị HLV bước ra từ chương trình The Face Vietnam 2018 là quán quân Mạc Trung Kiên cùng 2 á quân Quỳnh Anh và Trâm Anh.

3 gương mặt kỳ cựu sẽ tham gia với vai trò cố vấn.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của dàn người mẫu bước ra từ Vietnam’s Next Top Model All Stars là Cao Thiên Trang, Nguyễn Hợp và Cao Ngân với vai trò cố vấn chuyên môn cho các HLV. Đây được xem là điểm nhấn bất ngờ tại vòng 3 cuộc thi The Face Online By Vespa. Cả 3 đều là những gương mặt người mẫu chuyên nghiệp, có kinh nghiệm tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế về thời trang, hứa hẹn đem đến yếu tố kịch tính cho cuộc thi năm nay.

Cao Thiên Trang cố vấn cho đội Mạc Trung Kiên. Cao Ngân cố vấn cho đội Quỳnh Anh. Nguyễn Hợp cố vấn cho đội Trâm Anh.

Kết thúc vòng 2 voting online với thử thách chụp hình cùng xe Vespa - thương hiệu xe nổi tiếng đến từ Italy, 250 thí sinh đã thể hiện những phong cách khác biệt và truyền tải câu chuyện thời trang của riêng mình. Càng về sau, cuộc đua giành tấm vé vào vòng 3 càng chứng kiến những màn cạnh tranh nảy lửa với tổng lượt bình chọn liên tục tăng vọt.

50 thí sinh có xếp hạng cao nhất đã chính thức được công bố, ngày càng tiến gần hơn đến cơ hội trở thành người chiến thắng.

50 thí sinh có xếp hạng cao nhất.

So với vòng trước, top 5 dẫn đầu ở thời điểm hiện tại có nhiều thay đổi lớn. Trong khi Nguyễn Hoàng Trinh vẫn giữ vị trí cao nhất, anh chàng Ngọc Bảo tăng 2 hạng để lọt top 2, người đẹp Kỳ Duyên lại giảm xuống và an toàn với vị trí số 5. Bất ngờ hơn cả, 2 thí sinh là Linh Chi, Mai Hương có màn bứt phá đáng kể để lần lượt vươn lên vị trí thứ 3 và 4, khẳng định quyết tâm chinh phục thứ hạng cao nhất.

5 gương mặt dẫn đầu ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, dàn thí sinh của top 50 còn có sự xuất hiện của anh chàng Huỳnh Quốc Tâm từng “gây sốt” tại The Face Vietnam 2018 với clip giới thiệu niềm đam mê thời trang, hay cô nàng “trứng rán cần mỡ” Trần Thanh Tâm. Sự góp mặt của 2 nữ rapper là Lữ Kim Ngân và Nguyễn Thị Hoa cũng khiến vòng 3 voting online trở nên sôi động, bùng nổ.

Tại vòng thi cuối cùng, sau khi được hướng dẫn và thực hiện thử thách, top 50 sẽ sử dụng thành phẩm của mình để tham gia kêu gọi voting dưới hình thức like, share và comment, giành lấy cơ hội trở thành người chiến thắng cuộc thi The Face Online By Vespa. Với format mới lạ cùng phần thưởng hấp dẫn, vòng 3 voting online hứa hẹn tiếp tục chứng kiến màn chạm trán khốc liệt của top 50 thí sinh. Độc giả có thể truy cập fanpage The Face Vietnam để theo dõi và bình chọn cho thí sinh yêu thích.