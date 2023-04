Mắc sùi mào gà sau khi gặp bạn gái quen qua mạng

Thích cảm giác mới lạ nên, người đàn ông quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp an toàn và phải rước bệnh vào người.

BS Nguyễn Tiến Thành tư vấn bệnh da liễu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tiến Thành cho biết vừa qua ông tiếp nhận nam thanh niên tên T.T.K. (30 tuổi, sống ở Hà Nội) đến khám vì có tổn thương sùi mào gà xung quanh hậu môn kèm ngứa.

Theo BS Tiến Thành, qua khai thác bệnh sử, anh K. chia sẻ rằng bản thân đã có gia đình nhưng cách đây vài tháng có quan hệ tình dục với bạn gái mới quen trên mạng xã hội. Do muốn có cảm giác thật, anh K. không dùng bao cao su.

Khoảng một tháng sau khi quan hệ với bạn gái này, anh thấy xuất hiện tổn thương sùi quanh hậu môn kèm theo ngứa. Nhưng chủ quan và e ngại, anh không đi khám. Sau đó, thấy xuất hiện tổn thương sùi ngày càng nhiều nên anh K. mới hoảng hốt tìm gặp bác sĩ.

Qua khám lâm sàng, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có nhiều tổn thương u nhú sùi kích thước to nhỏ khác nhau từ 0,5 đến một cm quanh hậu môn và vùng quanh dương vật.

"Bệnh nhân được chẩn đoán sùi mào gà và có chỉ định điều trị bằng Laser CO2. Ngay sau điều trị, tổn thương được loại bỏ hoàn toàn và người bệnh được về nhà ngay sau điều trị tiếp tục theo dõi", BS Tiến Thành nói.

Đây chỉ là một trong những bệnh nhân mắc sùi mào gà đến cơ sở y tế thăm khám kịp thời. Cũng theo BS Tiến Thành, trên thực tế lâm sàng, thời gian gần đây người bệnh đến khám do sùi mào gà ngày càng tăng và đa phần do quan hệ tình dục không an toàn.

Trong số những bệnh nhân sùi mào gà được BS Tiến Thành thăm khám, có khoảng 7-10% là các bệnh lý liên quan đến sùi mào gà ở nhiều vị trí đặc biệt như cổ tử cung, niệu đạo, hậu môn, miệng, hầu họng…

Theo chuyên gia này, bệnh sùi mào gà không chỉ gây khó chịu cho bệnh nhân mà còn có thể dẫn tới nhiều biến chứng khó lường, thậm chí có thể bị ung thư cổ tử cung, ung thư dương vật, ung thư hầu họng nếu để lâu, điều trị sai và mắc các type HPV có nguy cơ cao.

Vì vậy, để phòng bệnh, BS Tiến Thành khuyến cáo: "Với người trẻ nên trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức về bệnh sùi mào gà nói riêng cũng như những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như HIV, viêm gan virus B, giang mai… và duy trì đời sống tình dục lành mạnh, chung thủy.

Ngoài ra, mọi người nên tập thói quen khám phụ khoa, nam khoa khi phát hiện tổn thương bất thường ở da, sinh dục… để kịp thời phát hiện các bệnh lý để xử lý sớm và phòng ngừa hiệu quả".

Bệnh sùi mào gà không chỉ gây khó chịu cho người bệnh mà còn có thể dẫn tới nhiều biến chứng khó lường. BS Tiến Thành nhấn mạnh thêm nếu nghi ngờ mắc bệnh sùi mào gà, người dân không nên e ngại, chủ quan mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị sớm, hạn chế được nhiều biến chứng và nguy cơ tái phát.