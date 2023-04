Mặc quần tất cất quần dài

Với sự lăng xê của Kendall Jenner, Hailey Bieber, Dua Lipa và thương hiệu thời trang cao cấp Miu Miu, xu hướng mặc quần tất thay cho quần dài ngày càng trở nên phổ biến.

Mốt diện quần tất thay thế quần dài được nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng. Ảnh minh họa: @thieubaotrang.

Quần tất màu nude, giày mũi nhọn, chân váy bút chì là trang phục quen thuộc của các nữ nhân viên văn phòng. Chiếc tất quần mỏng tang, dễ rách vốn thể hiện sự gò bó, nhàm chán trong thời trang.

Tuy nhiên, dòng chảy thời trang liên tục thay đổi, đưa món đồ này trở thành xu hướng trong mùa mốt đầu năm 2023. Sau Kendall Jenner, Hailey Bieber và Dua Lipa cũng diện tất quần thay thế cho quần dài thông thường.

Dua Lipa lăng xê mốt mặc quần tất thay thế quần dài. Ảnh: @dualipa.

Ngôi sao ưa chuộng

Năm 2022, Kendall Jenner gây sốt khi xuất hiện trên đường phố Los Angeles (Mỹ) với quần tất đen trong suốt và giày cao gót. Cô hoàn toàn loại bỏ quần dài khỏi outfit.

Ban đầu, bộ đồ của Kendall được đánh giá là khó áp dụng, không phù hợp với những môi trường trang trọng, lịch sự. Xu hướng mặc duy nhất tất quần xuống phố vẫn bị nghi ngờ về tính ứng dụng.

Sau đó, nhiều người nổi tiếng nhanh chóng hưởng ứng trào lưu thời trang này. Hailey Bieber liên tục diện quần bó với chân váy siêu ngắn, khéo léo khoe đôi chân dài thẳng tắp.

Trong bữa tiệc tại Ibiza (Tây Ban Nha), Dua Lipa đã diện duy nhất một mẫu quần tất sọc đỏ. Cô phối món đồ này với áo khoác Burberry và giày cao gót mũi nhọn.

Tại buổi trình diễn bộ sưu tập Thu/Đông 2023 của nhà mốt Prada, nữ ca sĩ tiếp tục lăng xê xu hướng này. Cô mặc tất quần đen trong suốt cùng blazer dáng rộng, tự tin tạo dáng trên hàng ghế đầu show thời trang.

Xuất hiện tại lễ ra mắt phim Daisy Jones and the Six, Suki Waterhouse diện một chiếc tất chân kiêm quần với những đường rách ở 2 bên. Cô kết hợp món đồ trong suốt với short chất liệu denim siêu ngắn.

Chiếc quần short 5 cm, nhỏ như nội y nhường sự chú ý cho tất quần bó sát, tôn vinh đôi chân dài của Suki Waterhouse. Nữ diễn viên sử dụng thêm một đôi cao gót buộc dây khiến tổng thể bộ đồ thêm cá tính, ấn tượng.

Kendall Jenner, Suki Waterhouse diện quần tất bó sát xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Shutterstock.

Người mẫu của Miu Miu mặc quần lót và tất quần trên đường băng. Ảnh: Vogue.

Quyền tự do ăn mặc của nữ giới

Xu hướng này chính thức được công nhận sau khi nhà mốt Miu Miu trình làng bộ sưu tập Thu/Đông 2023. Trên đường băng, dàn mẫu nữ của thương hiệu chỉ mặc quần tất thay cho quần dài.

Quần lót nỉ hoặc sequin được phối với tất quần nhiều màu. Khắc họa hình ảnh những cô gái vội vàng ra khỏi nhà mỗi sáng với tóc rối, kính cận còn trên mắt, áo cài cúc lệch, nhãn hàng Miu Miu khẳng định vẻ đẹp của phụ nữ trong mọi hoàn cảnh.

Phá bỏ định kiến về sự lôi thôi, thiếu chỉn chu, việc diện duy nhất quần tất ra đường là trào lưu mới, khẳng định quyền tự do ăn mặc của nữ giới.

Laria Bortesi, Giám đốc phong cách tại Calzedonia, chia sẻ về xu hướng thời trang mới này: “Một chiếc quần bó đơn giản cho phép người mặc tự do hơn trong việc phối đồ, kết hợp phụ kiện. Nhiều loại áo khoác và trang sức có thể ứng dụng cùng món đồ này”.

Sự hưởng ứng nhiệt tình của người nổi tiếng góp phần tạo động lực cho các thương hiệu thời trang sản xuất nhiều kiểu dáng, mẫu mã quần bó. Cụ thể, tại Calzedonia, nhiều phiên bản tất quần với màu sắc, chất liệu, độ mờ khác nhau mới được giới thiệu trong thời gian gần đây.

Một trong số mẫu quần bán chạy nhất in dòng chữ “Girls support girls” (tạm dịch: “Phụ nữ ủng hộ phụ nữ”). Với sự trở lại của phong cách Barbiecore, quần tất màu hồng cũng được khách hàng thời trang ưa chuộng.

“Quần bó màu đen vẫn là sản phẩm chủ lực, đem về doanh thu lớn. Tuy nhiên, các tín đồ thời trang cũng thể hiện sự hứng thú, yêu thích với tất quần nhiều màu, sặc sỡ”, Laria Bortesi chia sẻ.

Món đồ này cũng là một phần xu hướng “thời trang bà cô”. Nằm ngoài sự dự đoán của nhiều chuyên gia thời trang, áo len, cardigan, nội y lớn và quần tất trở nên thịnh hành.