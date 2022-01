Mắc đồng thời cúm và Covid-19 có nguy hiểm không?

Mùa đông là thời điểm các loại virus lây lan mạnh, đặc biệt là cúm và SARS-CoV-2. Vậy nếu đồng thời nhiễm cả 2 virus này, chúng sẽ tác động đến cơ thể như thế nào?

"Flurona" là thuật ngữ được đặt ra để mô tả tình trạng đồng thời bị mắc Covid-19 và cúm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cúm và Covid-19 là các bệnh về đường hô hấp và có thể gây ra các triệu chứng tương tự là ho, sổ mũi, đau họng, sốt, nhức đầu và mệt mỏi. Cả hai đều lây lan qua các giọt bắn nhỏ khi người bị bệnh hít thở, nói, ho hoặc hắt hơi.

Câu hỏi hiện được đặt ra cho các nhà khoa học là người bệnh sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu nhiễm cả virus gây cúm và Covid-19 trong cùng thời điểm.

Những trường hợp "flurona" được phát hiện

Theo CNN, mới đây Bộ Y tế Israel xác nhận trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 và cúm tại nước này là một phụ nữ mang thai trên 30 tuổi và chưa tiêm phòng vaccine.

Arnon Wiznitzer, Trưởng khoa Phụ sản tại Bệnh viện Beilinson (Israel), cho biết: "Đây là trường hợp phụ nữ mang thai đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh cúm và Covid-19 ở Beilinson. Chúng tôi đã điều trị cho bệnh nhân bằng một loại thuốc kết hợp nhắm vào cả Covid-19 và cúm".

Một số báo cáo cho rằng đây là trường hợp "kép" đầu tiên trên thế giới, nhưng cũng có báo cáo về bệnh nhân mắc cả cúm và Covid-19 đã xuất hiện ở Mỹ vào đầu mùa xuân năm 2020.

"Flurona" là tình trạng nhiễm cả virus cúm và SARS-CoV-2. Ảnh: Southwalesecho.

Vào cuối tháng 2/2020, chỉ vài tuần sau khi bệnh do SARS-CoV-2 gây ra được chính thức đặt tên, một người đàn ông bị ho và sốt cao đã đến Trung tâm chăm sóc khẩn cấp ProHealth ở Queens, New York, khám. Tại thời điểm đó, không có trường hợp Covid-19 nào được xác nhận ở New York, nhưng số người mắc đang gia tăng ở những thành phố khác của Mỹ. Đồng thời, người đàn ông trước đó đã tham dự một hội nghị.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác định người này dương tính với virus cúm. Nhưng Daniel Griffin, nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia và là Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm tại ProHealth, vẫn cảm thấy nghi ngờ. Ông đề nghị nên xét nghiệm SARS-CoV-2 cho bệnh nhân để phòng ngừa.

Vài ngày sau, kết quả xét nghiệm cho thấy người đàn ông này dương tính với SARS-CoV-2. Vợ và 2 con của bệnh nhân cũng có kết quả như vậy. Cả gia đình họ đều mắc Covid-19 và cúm cùng lúc.

Theo The Atlantic, đến cuối mùa hè năm 2020, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về khả năng nhiễm trùng kép của cả hai bệnh này. Họ lo sợ nhiều về nguy cơ cao áp đảo hệ thống miễn dịch của người bệnh và hệ thống y tế khi đồng thời mắc Covid-19 và cúm. Đến năm 2021, chúng ta vẫn chưa biết nhiều về mức độ - hoặc tần suất - mà virus cúm và SARS-CoV-2 hoạt động song song trong cùng một cơ thể.

Nguy cơ khi nhiễm "flurona"

Theo New York Times, mặc dù bệnh nhân "flurona" ở Israel có triệu chứng nhẹ và đã được xuất viện trong tình trạng ổn định, các bác sĩ cảnh báo rằng việc nhiễm cả hai loại virus cùng một lúc có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe. Các chuyên gia tin rằng cúm có thể khiến bệnh nhân dễ bị tổn thương trước cuộc tấn công khắc nghiệt hơn của Covid-19.

Theo Fox News, tại Mỹ, các chuyên gia đã cảnh báo vào mùa đông này về những lo ngại về khả năng xảy ra "đại dịch cúm", đồng thời kêu gọi người dân tiêm phòng cúm và chủng ngừa hoặc liều tăng cường chống lại Covid-19.

Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy bản đồ mô tả hoạt động của dịch cúm "rất cao" ở các bang như Georgia, North Dakota, những nơi có tỷ lệ tiêm phòng cúm cho trẻ em giảm - và New Jersey. Tính đến ngày 24/12/2021, CDC báo cáo có những dấu hiệu ban đầu cho thấy số người tiêm phòng cúm ít hơn so với năm ngoái, đặc biệt nhiều trường hợp tử vong vì cúm đã được ghi nhận.

Nadav Davidovitch, Giám đốc Trường Y tế Công cộng tại Đại học Ben-Gurion ở Israel, chia sẻ với CNN rằng vì thời điểm này, virus cúm và SARS-CoV-2 đều hoạt động rất mạnh, khả năng cao sẽ có nhiều bệnh nhân nhiễm cả hai.

Theo ông Davidovitch, thành viên của Ủy ban Cố vấn Quốc gia Israel về Covid-19, với người không có bệnh nền và đã được chủng ngừa cả cúm và Covid-19, 2 virus này không có khả năng gây ảnh hưởng quá lớn đến sức khỏe. Tuy nhiên, hiện không có đủ dữ liệu để khẳng định liệu tỷ lệ nhập viện ở những người bị đồng nhiễm có cao hơn hay không, so với nếu ai đó chỉ mắc một trong 2 loại.

Vào tháng 9/2020, tiến sĩ Adrian Burrowes, bác sĩ y học gia đình và trợ lý giáo sư y học gia đình tại Đại học Central Florida, nói với CNN rằng bị nhiễm cả 2 căn bệnh này cùng lúc có thể là thảm họa đối với hệ thống miễn dịch.

"Tôi tin rằng bạn sẽ bị đồng nhiễm cúm và virus corona. Tôi cũng tin rằng bạn sẽ thấy tỷ lệ tử vong cao hơn do hậu quả của điều đó", Burrowes chia sẻ vào thời điểm đó.

Tiêm vaccine phòng cúm và Covid-19 là biện pháp cần thiết để ngăn ngừa 2 căn bệnh này. Ảnh: Timesofsandiego.

Biện pháp phòng ngừa

Ông Davidovitch cho biết vào mùa đông, vì trời lạnh, mọi người thường ở trong nhà, mặc ấm kín mít, nguy cơ bị mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên nói chung cao. Và khi nguy cơ lây nhiễm cả cúm và Covid-19 cao, điều này có thể khiến hệ thống y tế quá tải.

Để hạn chế nguy cơ mắc "flurona", đồng thời giảm tải áp lực cho hệ thống chăm sóc y tế toàn cầu, vị chuyên gia này nhấn mạnh bảo vệ người dân là biện pháp rất cần thiết. Người dân cần tiêm phòng đầy đủ, cũng như tuân thủ các biện pháp khác để bảo vệ những người có nguy cơ cao, người già và mắc bệnh mạn tính.

Tiêm vaccine cúm có hiệu quả phòng bệnh nhưng nó phải được tiêm lặp lại hàng năm. Khả năng miễn dịch của vaccine cần đến 2 tuần để có hiệu lực. Đặc biệt, hiệu quả của nó cũng phụ thuộc vào biến chủng virus lưu hành tại thời điểm đó.

Mặc dù việc tiêm phòng cúm mang lại khả năng miễn dịch ở mọi lứa tuổi trong vòng 6 tháng, nó có thể giảm hiệu quả ở những người trên 65 tuổi. Tùy thuộc vào nhiều yếu tố, hiệu quả của mũi tiêm cúm trong một năm nhất định có thể dao động từ 40 đến 60%.

Tuy vậy, nếu một người được tiêm chủng bị mắc cúm, mức độ nghiêm trọng gần như chắc chắn sẽ giảm xuống, hiếm khi phải nhập viện. Đặc biệt, với sự hoành hành của Covid-19, tiêm phòng cúm là điều rất cần thiết.

Theo WHO, mọi người có thể thực hiện các biện pháp bảo vệ hiệu quả để chống lại Covid-19 và bệnh cúm, bao gồm giãn cách xã hội, thường xuyên vệ sinh tay, cách ly, mở cửa sổ và cửa ra vào để đảm bảo thông gió.