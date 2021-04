Mặc đồ màu gì xấu nhất khi lên ảnh?

Gam màu xanh dương và tông xanh lá được ông Lee Eiseman đánh giá là 2 sắc thái nổi bật nhất khi kết hợp. Ngoài ra, để tránh sự rối mắt, các cô gái nên lựa chọn phụ kiện có tông nhạt hơn so với quần áo. Ảnh: Who What Wear.