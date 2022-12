Mặc corset sao cho đúng trend

Trước đây, corset (áo nịt ngực) thường được xem là một sự lựa chọn thời trang cực đoan. Ngay cả khi chúng ta đã coi nội y quan trọng không kém trang phục mặc ngoài, item này vẫn chưa bao giờ là món đồ chủ lực trong tủ đồ của các cô gái.

Nhưng giờ đây, corset ở khắp mọi nơi. Bạn có thể dễ dàng gặp một cô gái tự tin diện chiếc áo nịt sành điệu, tôn dáng trên phố hoặc trong những buổi tiệc.

Instyle làm việc với các chuyên gia thời trang để gợi ý những cách mặc corset đẹp nhất, thời thượng nhất dành cho bạn.

Phối corset theo phong cách tương phản

Corset mang hình ảnh gợi cảm. Bạn có thể phối item này với bất cứ món đồ nào có tính chất tương phản.

Ví dụ, corset có thể phối cùng quần tây và veston. Đó là sự đối lập giữa sự quyến rũ, sắc sảo và cá tính. Điều này giúp bạn tạo nên một sự kết hợp bắt mắt.

Phối corset với quần jean

Quần jean luôn là item chủ lực trong tủ đồ của mọi cô gái. Có lẽ bạn sẽ phải đồng ý rằng đồ jean có thể phối được cùng rất nhiều kiểu quần áo khác nhau, trong đó có cả áo nịt ngực.

Thay vì chọn một chiếc quần denim ôm vừa vặn, bạn nên lựa chọn chiếc quần có thiết kế ống rộng để tạo sự cân bằng cho tổng thể trang phục.

Phối corset sáng màu với đầm màu trung tính là lựa chọn an toàn.

Phối corset với đầm

Khi kết hợp corset với đầm, nếu không khéo léo, bạn sẽ dễ khiến cả outfit của mình thành trang phục hoàng gia thế kỷ 19.

Do đó, bạn chỉ cần phối mọi thứ đơn giản nhất đó là corset màu sáng kết hợp với một chiếc đầm màu trung tính để có vẻ ngoài sành điệu hơn.

Phối corset với váy

Một chiếc áo nịt ngực gợi cảm cùng váy ngắn sẽ đưa bạn quay trở lại với phong cách Y2K đình đám. Bạn có thể phối thêm với boots cao cổ để nâng tầm trang phục.

Ngoài ra, phối corset với những chiếc váy maxi dài cũng không phải lựa chọn tồi. Outfit này sẽ khiến bạn có cảm giác duyên dáng, thoải mái hơn.

Phối corset với trang phục da

Các item bằng da luôn khiến người mặc trở nên bí ẩn, quyền lực. Sự kết hợp corset màu đen, chất liệu ren cùng với quần da hoặc áo khoác da dài là sự lựa chọn tuyệt vời mà bạn có thể cân nhắc.

Ngoài ra các phụ kiện như túi xách, giày cao gót cũng sẽ khiến tổng thể trang phục trở nên mạnh mẽ hơn.

Corset phối với sơ mi là sự lựa chọn an toàn nhưng vẫn sành điệu.

Phối corset với áo sơ mi

Trước đây áo nịt ngực được coi là đồ lót, chỉ mặc phía trong những chiếc áo sơ mi. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã thay đổi. Bạn có thể sử dụng phong cách layer - xếp lớp trang phục - để biến tấu outfit của mình.

Những chiếc sơ mi trắng, phom dài hoặc một chiếc áo phông họa tiết thông thường đều phù hợp khi bạn mặc lồng corset bên ngoài.

Phối corset với quần, áo cùng tông màu

Bạn có thể chọn phối corset cùng các trang phục đồng màu, kết hợp thêm phụ kiện làm điểm nhấn cho toàn bộ outfit.

Không cần các món đồ phải khớp màu một cách hoàn hảo, bạn chỉ cần tìm kiếm một tông màu duy nhất. Lúc này, trang phục của bạn vẫn sẽ ghi điểm trong mắt người đối diện.

Phối corset với quần jogger

Phối corset với quần jogger nghe có vẻ lạ, nhưng những mảnh ghép tương phản này lại tạo nên một outfit mang đậm cảm giác thể thao của thập niên 90.

Ngoài ra, bạn có thể phối corset với những chiếc quần thể thao đơn giản khác, hoặc một chiếc quần thụng có sẵn trong tủ.

Với trang phục này bạn hoàn toàn thoải mái tham gia các hoạt động trong một ngày dài.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.