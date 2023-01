Mắc bệnh động kinh, nam diễn viên được miễn nhập ngũ

Chae Jong Hyeop được chẩn đoán mắc chứng động kinh từ trước khi quay bộ phim truyền hình đầu tay Stove League của đài SBS.

Ngày 18/1, tờ Star Today đưa tin trong cuộc phỏng vấn nhằm quảng bá bộ phim Unlock the Boss ra mắt tháng 12 năm ngoái, Chae Jong Hyeop bất ngờ chia sẻ lý do được miễn nghĩa vụ quân sự. Nam diễn viên tâm sự anh được chẩn đoán mắc chứng động kinh từ trước khi quay bộ phim truyền hình đầu tay Stove League của đài SBS.

"Khi chuẩn bị trở thành diễn viên, tôi biết chuyện nhập ngũ rất quan trọng và tôi nghĩ mình nên tham gia nghĩa vụ quân sự sớm. Do đó, tôi rất chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân. Thời điểm đó, qua cuộc kiểm tra điện não đồ, tôi được chẩn đoán mắc chứng động kinh", Chae Jong Hyeop nói.

Chae Jong Hyeop nổi tiếng với vai diễn "chàng trai khoai tây" trong Nevertheless. Ảnh: Hancinema.

Nam diễn viên chia sẻ thêm lần đầu tiên xảy ra triệu chứng là ở Nam Phi, nơi anh học cho đến năm 21 tuổi. Sau khi đến Hàn Quốc tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, Chae Jong Hyeop lên cơn co giật và ngã quỵ.

"Tôi chỉ nghĩ mình bị thiếu máu do ăn kiêng và bỏ qua chuyện này. Thậm chí tôi còn bị ngã khi đang quay phim", anh kể.

Hiện tại, Chae Jong Hyeop vẫn điều trị chứng động kinh. Nam diễn viên đang dùng thuốc để giảm bớt triệu chứng, dành thời gian chăm sóc sức khỏe và làm việc khoa học theo lịch.

Chae Jong Hyeop sinh năm 1993, anh gia nhập làng giải trí Hàn Quốc từ năm 2016. Trước đó, nam diễn viên từng sống ở Thái Lan rồi tới Nam Phi bắt đầu sự nghiệp người mẫu 4-5 năm. Tuy nhiên, công việc không suôn sẻ khiến anh quyết định trở về Hàn theo đuổi diễn xuất.

Năm 2018, anh có vai diễn đầu tay trong Come and hug me. Tuy nhiên, thời lượng lên hình của anh ít ỏi. Hot stove league chính là bộ phim đưa tên tuổi Chae Jong Hyeop đến gần người xem truyền hình. Sau đó anh liên tục tham gia vào các bộ phim nổi tiếng như Sisyphus: The Myth, The Witch’s Diner, Love All Play...

Chae Jong Hyeop trở thành hiện tượng, được khán giả đặc biệt quan tâm khi bộ phim Nevertheless phát hành năm 2021. Theo IDN Times, dù chỉ đảm nhận vai phụ trong Nevertheless, Chae Jong Hyeop lại chiếm được tình cảm của khán giả, lấn át cả nam chính Song Kang.

Trang Soompi cho biết nhân vật của Chae Jong Hyeop được yêu mến nhờ vẻ ngoài ấm áp và trái tim chân thành với nữ chính Na Bi. Hình ảnh chàng trai với nụ cười má lúm đồng tiền đã tạo nên "hội chứng nam phụ" của người hâm mộ trên các diễn đàn. Ngoài diễn xuất, lợi thế ngoại hình và chiều cao 1,86 m giúp sao nam sinh năm 1993 trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng và tạp chí săn đón.