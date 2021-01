Mắc bẫy lừa ‘rể Trung Quốc giỏi, hiền muốn lấy vợ Việt Nam’

Qua mạng xã hội, Huyền cùng mẹ nuôi là Chính đã tìm cách tiếp cận các cô gái gặp hoàn cảnh cảnh khó khăn, đưa sang Trung Quốc.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa hoàn tất điều tra vụ án Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép; chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Trịnh Thị Huyền (30 tuổi, trú huyện Kim Thành) và Đặng Thị Chính (50 tuổi, trú huyện Thanh Hà).

Theo điều tra, khoảng tháng 8/2019, qua mạng xã hội, Huyền biết người phụ nữ tên Thảo (khoảng 30 tuổi, ở tỉnh Bạc Liêu) hiện sinh sống tại Trung Quốc. Thảo nói với Huyền về nhu cầu lấy vợ Việt Nam của nhiều đàn ông sinh sống ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Theo thỏa thuận, với mỗi trường hợp Huyền đưa được người sang Trung Quốc lấy chồng sẽ được Thảo tra 40.000 nhân dân tệ (khoảng 120 triệu đồng).

Hai bị can Huyền và Chính.

Thấy việc kiếm tiền có vẻ dễ dàng, Huyền đã đưa thông tin vào hội nhóm "Môi giới kết hôn Trung - Hàn - Việt": "Hiện có rể Trung Quốc muốn lấy vợ Việt Nam. Có cô dâu nào thật lòng muốn lấy chồng, tìm kiếm hạnh phúc thì liên hệ".

Một thành viên của nhóm đọc được thông tin này và đã trao đổi với Huyền về việc có người quen muốn lấy chồng ở Trung Quốc. Người này đã cho Huyền số điện thoại của N. để liên lạc. Ngày 3/1/2020, Huyền cùng mẹ nuôi là Chính đã đến nhà chị N. để trao đổi thông tin về việc kết hôn với người Trung Quốc.

Chị N. vốn là mẹ đơn thân; con còn nhỏ nhưng đã bị bệnh tim bẩm sinh, nên khi nghe Huyền, Chính gạ lấy chồng Trung Quốc sẽ nhận được tiền sính lễ 60 triệu đồng, đã đồng ý.

Ngày 6/1, Huyền đưa chị N. ra Hà Nội làm hộ chiếu, rồi đưa lên Lạng Sơn. Sau hai ngày chờ đợi, N. được Huyền đưa sang Trung Quốc qua đường mòn biên giới thuộc huyện Lộc Bình, còn Chính sử dụng hộ chiếu qua cửa khẩu Chi Ma. Khi sang đến đất Trung Quốc, Chính đưa chị N. vào tỉnh Hà Nam gặp một người đàn ông Trung Quốc dự kiến lấy làm chồng.

Khi gặp người này, chị N không ưng vì ông ta khác với hình ảnh của người trong ảnh, lại bị dị tật bẩm sinh... Chính, Huyền thuyết phục chị N. ở lại để tìm người mới. Chị N. đồng ý nhưng mãi không tìm được ai nên đã đến nhà một người quen ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và trình báo sự việc lên công an địa phương.

Ngày 26/3, Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Quảng Tây) bàn giao chị N. cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) về hành vi nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc.

Sau khi trở về nước, N. đã đến Công an huyện Thanh Hà trình báo. Công an đã triệu tập Huyền nhưng người đàn bà này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an sau đó triệu tập thêm Đặng Thị Chính.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện lệnh bắt giữ Đặng Thị Chính. Đến trung tuần tháng 10, Huyền bị công an lần ra hành tung và bắt giữ.