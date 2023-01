Mặc áo ngực đúng và đẹp

Đồ nội y, đặc biệt là áo ngực, đang ngày càng được phái nữ quan tâm và đầu tư nhiều hơn. Họ luôn chú ý xem chiếc áo lót của mình có vừa vặn hay không, liệu có gây đau mỏi ngực, vai hoặc hằn đường viền gây mất thẩm mỹ.

Trên Byrdie, nhà thiết kế nội y Eunice Lee-Meldahl khuyên rằng một chiếc áo ngực vừa vặn sẽ giúp quần áo, vóc dáng của bạn trông đẹp hơn. Sự thoải mái từ nội y cũng giúp bạn có cảm giác dễ chịu, giải phóng sự bức bối trong cơ thể, tự tin hơn khi giao tiếp.

Dưới đây là những cách giúp bạn tìm ra một chiếc áo lót hoàn hảo cho riêng mình.

Chú ý đến kiểu dáng

Kristyn Polin, chuyên gia tư vấn, nhà sáng lập thương hiệu nội y, cho rằng sai lầm phổ biến mà hầu hết phụ nữ đều mắc phải khi chọn áo ngực là không mua sắm theo mục tiêu hoặc kiểu dáng phù hợp.

Thậm chí, nhiều người còn không biết chính xác cỡ áo ngực của họ.

Điều này có thể do thói quen mua sắm trực tuyến và không chủ động đến trực tiếp cửa hàng để thử đồ.

"Các loại áo ngực có phong cách khác nhau sẽ mang lại những lợi ích khác nhau. Nếu bạn muốn nâng ngực lên phía trước, bạn nên lựa chọn những thiết kế có gọng đỡ bên hông để đưa phom ngực vào giữa", Polin nói.

Đối với những ai không thích ngực bị đẩy dồn về phía trước, họ có thể chọn loại áo ép ngực về hai phía gần nách.

Chuyên gia cũng cho rằng bạn không cần phải gắn bó với một phong cách áo lót cụ thể. Sở thích về nội y của bạn có thể thay đổi tùy theo trang phục hoặc thời điểm khác nhau.

Trong khi đó, nhà thiết kế thời trang Kate Young khuyên bạn nên đánh giá một chiếc áo ngực dựa trên mức độ thoải mái của cơ thể. Từ đó, bạn sẽ có một tủ áo ngực và nhiều kiểu dáng khác nhau.

Là stylist cho nhiều ngôi sao lớn, Young cho rằng việc có một bộ sưu tập áo ngực là điều quan trọng với phụ nữ bởi bạn sẽ có nhiều outfit cần phối hợp với các loại nội y khác nhau.

"Tôi mặc rất nhiều quần áo màu sắc trung tính, do đó, tôi thích chọn đồ lót sáng màu để không bị lộ nội y. Một số người sẽ có những sở thích khác", Young nói thêm.

Đề cao độ bền

Theo các chuyên gia, việc tìm được một chiếc áo ngực tốt, đáp ứng đúng sở thích, kích cỡ phù hợp với cơ thể không phải là điều dễ dàng. Do đó, việc chăm sóc áo lót của bạn ảnh hưởng rất nhiều đến độ bền của chúng.

"Điều quan trọng để tăng độ bền là tần suất sử dụng áo ngực của bạn phải hợp lý để chiếc áo yêu thích không bị giãn quá nhanh. Bạn nên có ít nhất 5 chiếc áo lót yêu thích mà bạn có thể thay đổi thường xuyên", Polin nhấn mạnh.

Thói quen giặt

Việc giặt đồ lót là đúng cách cũng rất quan trọng.

"Bạn nên giặt chúng bằng tay với nước mát, tránh việc sử dụng nước nóng sẽ làm co rút các sợi vải. Bên cạnh đó, bạn cũng nên đầu tư vào loại nước giặt riêng dành cho đồ lót vì các sản phẩm này không chứa các hóa chất mạnh", Polin chia sẻ.

Ngoài ra, theo chuyên gia, nếu muốn giặt đồ lót bằng máy, bạn nên để toàn bộ áo ngực vào túi đựng nội y riêng và giặt với nước mát. Tuy nhiên, áo ngực rất kiêng kỵ với máy sấy. Nhiệt độ cao sẽ phá hủy độ đàn hồi trong áo ngực của bạn. Bạn nên phơi khô một cách tự nhiên ở nơi thoáng mát, nhiều ánh nắng.

Hiểu cơ thể mình

Nội y sẽ tạo ra sự thoải mái tối đa khi chúng vừa vặn với cơ thể. Do đó, hãy dành thời gian để tìm hiểu về cơ thể của bạn để tìm được những chiếc áo lót cho riêng mình.

"Việc suy nghĩ, chăm sóc, nâng niu cơ thể từ bên trong cũng quan trọng không kém. Từ đây, bạn mới biết được đâu là những kiểu đồ lót mà mình cần", Young nói.

Một chiếc áo ngực đẹp, phù hợp sẽ khiến bạn thay đổi vẻ ngoài và tự tin hơn. Hãy xem đó là lý do để bắt đầu nâng cấp, có cho riêng mình một chiếc tủ đồ lót đầy đủ, vừa vặn.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.