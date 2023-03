Mac Allister: 'Messi vẫn hay nhất thế giới cả khi 45 tuổi'

Chia sẻ với TYC Sport, tiền vệ đang khoác áo Brighton cho biết: "Dĩ nhiên, tôi nghĩ Messi sẽ dự World Cup kế tiếp. Tôi không nghi ngờ gì về chuyện anh ấy vẫn là cầu thủ hay nhất thế giới ngay cả khi 40 hay 45 tuổi. Messi rất chuyên nghiệp và đang ở thể trạng hoàn hảo. Sau tất cả, Messi vẫn còn có tư duy. Điều ấy vượt lên trên nền tảng thể chất. Chúng tôi không ngại việc tiếp tục chạy hộ anh ấy".

Mac Allister cũng kể lại kỷ niệm về pha kiến tạo khó tin của Messi trong trận bán kết với Croatia. "Tôi đã chạy thẳng tới để ôm Messi. Tôi thề mình không thể tin nổi vào pha bóng Messi đã làm. Mọi thứ quá kinh khủng. Josko Gvardiol là cầu thủ rất giỏi, khi ấy có tin đồn được nhiều CLB lớn liên hệ. Cậu ta còn rất mạnh trong tranh chấp tay đôi, vậy mà Messi vượt qua Gvardiol như bỡn".

Tại World Cup 2022, Messi là một trong những cầu thủ chạy ít nhất giải nhưng "El Pulga" ghi 7 bàn, kiến tạo 3 lần để giúp Argentina vô địch thế giới lần thứ ba. Siêu sao sinh năm 1987 cũng giành danh hiệu "Quả bóng Vàng World Cup".

Messi từng tiết lộ bản thân khó dự World Cup 2026 cùng ĐT Argentina. "Vì tuổi tác, sẽ rất khó để tôi dự World Cup 2026", Messi thừa nhận với tờ Ole ngày 3/2, "Có vẻ như còn lâu nữa mới đến World Cup tiếp theo. Tôi cảm thấy mình đang có phong độ tốt và tôi sẽ tiếp tục duy trì điều đó, nhưng việc dự World Cup còn phụ thuộc vào việc sự nghiệp của tôi sẽ tiếp diễn như thế nào".

Messi vừa giành danh hiệu FIFA The Best. Chiến tích tại World Cup 2022 là nguyên nhân chính cho thành tích này bất chấp phong độ không ấn tượng của siêu sao người Argentina trong màu áo PSG.

