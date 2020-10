Mã Thiên Vũ được hơn 30 vệ sĩ bảo vệ tại sự kiện?

Nam ca sĩ, diễn viên 34 tuổi hứng chịu chỉ trích khi được hơn 30 vệ sĩ hộ tống trong một sự kiện. Mới đây, khán giả và ban tổ chức đã giúp tài tử thanh minh.

Ngày 31/10, Sina đưa tin Mã Thiên Vũ xuất hiện trong một sự kiện thương mại với đông đảo vệ sĩ hộ tống. Một số nguồn tin cho biết tài tử đã huy động hơn 30 nhân viên an ninh đứng thành tường người xung quanh sân khấu, ngăn người hâm mộ tiếp cận.

Thời gian qua, việc các nghệ sĩ Hoa ngữ sử dụng nhiều vệ sĩ mở đường luôn bị khán giả chỉ trích phô trương quá đà, Mã Thiên Vũ cũng không phải ngoại lệ. Nhiều khán giả đã phê bình anh "làm màu" để gây chú ý do tên tuổi trước đó không gây chú ý.

Mã Thiên Vũ bị hiểu lầm vì được dàn vệ sĩ cao lớn hộ tống.

Ngay lập tức, nam diễn viên Tây du ký lạ truyện đã lên tiếng về vụ ồn ào. "Không có sự yêu cầu hay sắp xếp nào ở đây. Ý tốt của mọi người tôi có thể hiểu, sẵn sàng đón nhận và không thể trách cứ ai", Mã Thiên Vũ viết trên trang cá nhân.

Mã Thiên Vũ được thanh minh sau vụ ồn ào.

Sau đó, một số khán giả có mặt tại sự kiện đã đăng tải hình ảnh "minh oan" cho Mã Thiên Vũ. "Chương trình ngày hôm đó rất đông và lộn xộn. Hơn nữa, anh ấy vốn thấp bé, việc bảo vệ như vậy là cần thiết", người hâm mộ cho biết.

Phía đơn vị triển lãm cũng giải thích và nhận lỗi về phía mình: "Do là triển lãm mở, chúng tôi đã huy động lượng lớn bảo an đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ. Mã Thiên Vũ không đưa ra yêu cầu này".

Mã Thiên Vũ sinh năm 1986, anh gia nhập giới giải trí khi bước sang tuổi 22. Anh ghi dấu ấn với vai phụ trong các phim Cổ kiếm kỳ đàm, Hoa hồng đêm, Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt, Bộ bộ kinh tâm, Quái kiệt Nhất Chi Mai...

Có sự nghiệp đóng vai phụ thành công, nhưng khi chuyển sang đảm nhận vai chính, tài tử liên tục đón nhận thất bại khiến danh tiếng ngày càng đi xuống.