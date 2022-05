Ma Dong Seok vượt Lee Byung Hun trên bảng xếp hạng thương hiệu

Nam diễn viên Ma Dong Seok đứng thứ hai bảng xếp hạng giá trị thương hiệu tháng 5. Gần đây, ngôi sao quay trở lại màn ảnh rộng cùng bộ phim "The Roundup".

Ngày 28/5, Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc công bố bảng xếp hạng giá trị thương hiệu tháng 5, hạng mục diễn viên phim điện ảnh.

Trong tháng này, nữ diễn viên quá cố Kang Soo Yeon xếp vị trí đầu tiên với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 13.847.666 điểm. Nữ diễn viên gạo cội đã qua đời vào ngày 7/5 do xuất huyết não, hưởng thọ 56 tuổi.

Vị trí thứ hai thuộc về Ma Dong Seok, ngôi sao của The Roundup, với 10.524.326 điểm, trong khi nữ diễn viên Kim Hye Soo giành hạng ba qua 10.478.151 điểm. Xếp từ vị trí thứ 4 đến thứ 10 lần lượt là diễn viên Son Seok Gu, Lee Byung Hun, Lee Jung Jae, Youn Yuh Jung, Son Ye Jin, Han Hyo Joo và Kim Da Mi.

Ma Dong Seok đứng hạng hai trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu tháng 5.

Koo Chang Hwan, Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc tiết lộ: "Đối với Kang Soo Yeon - người đứng đầu bảng xếp hạng thương hiệu tháng 5 - qua đời, viếng tang, tưởng niệm là cụm từ được liên kết với cô nhiều nhất trong dữ liệu lớn. Diễn viên quốc dân, ngôi sao thế giới, Im Kwon Taek là từ khóa đạt thứ hạng cao trong phân tích từ khóa gắn liền với cô".

Để xác định bảng xếp hạng giá trị thương hiệu tháng 5, Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã phân tích 247.669.647 dữ liệu lớn (big data) về giá trị thương hiệu của 50 diễn viên điện ảnh được người tiêu dùng Hàn Quốc yêu thích từ ngày 28/4 đến ngày 28/5.

Các dữ liệu được cân nhắc bao gồm sự tham gia, tương tác, mức độ phủ sóng trên truyền thông và chỉ số cộng đồng của diễn viên.

Ngày 18/5, Ma Dong Seok quay lại màn ảnh rộng cùng bộ phim The Roundup (còn được gọi là The Outlaws 2). The Roundup là phần tiếp theo của bộ phim hành động ăn khách The Outlaws. Bối cảnh phần phim lần này đặt tại Việt Nam. Sau khi phát hành, The Roundup nhanh chóng lập kỷ lục với hơn 1 triệu vé bán ra chỉ sau 2 ngày khởi chiếu.