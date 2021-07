Ma Dong Seok và tình yêu với huấn luyện viên thể hình nổi tiếng

Ma Dong Seok và Ye Jung Hwa hẹn hò từ năm 2016. Một nguồn tin tiết lộ họ dự định tổ chức hôn lễ vào tháng 9.

Ma Dong Seok là trường hợp đặc biệt của màn ảnh Hàn Quốc. Không sở hữu vẻ ngoài điển trai nhưng với lối diễn xuất lôi cuốn, anh từng bước chinh phục khán giả và trở thành “ông hoàng phòng vé”, tạo nên thành công cho nhiều bộ phim đình đám.

Nam diễn viên điện ảnh sinh năm 1971, được biết đến qua các bộ phim nổi tiếng như Train to Busan, One on One, Murderer. Gần đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Ma Dong Seok và bạn gái Ye Jung Hwa chuẩn bị kết hôn. Lễ cưới của ngôi sao 50 tuổi dự kiến diễn ra cuối tháng 9.

Là ngôi sao hạng A của điện ảnh Hàn Quốc, mọi thông tin về Ma Dong Seok đều được công chúng quan tâm, đặc biệt chuyện tình cảm và mối quan hệ của anh với bạn gái nổi tiếng Ye Jung Hwa. Ye Jung Hwa là huấn luyện viên thể hình kiêm ngôi sao truyền hình tại Hàn Quốc. Cô cao 1,7 m và được truyền thông Hàn Quốc nhận xét có vóc dáng gợi cảm.

Nên duyên từ sở thích tập thể dục

Ngày 18/11/2016, Osen tiết lộ nam diễn viên Ma Dong Seok và huấn luyện viên thể dục Ye Jung Hwa đã hẹn hò được khoảng 3 tháng. Họ trở thành một cặp sau khi làm việc trong cùng công ty là Daydream Entertainment. Hai người có chung sở thích học tiếng Anh và tập thể dục. Đó là yếu tố giúp họ trở nên thân thiết hơn. Khi đó, một nguồn tin tiết lộ với Osen: “Họ rất xứng đôi và đáng yêu”.

Ngay sau đó, công ty quản lý Daydream Entertainment xác nhận thông tin và hy vọng công chúng dành cho 2 ngôi sao những lời chúc tốt đẹp.

Ma Dong Seok và Ye Jung Hwa kể từ đó trở thành cặp đôi đẹp của Kbiz. Gần đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin 2 ngôi sao chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào cuối tháng 9. Đây là thông tin truyền thông có được sau khi phỏng vấn một người bạn thân thiết của Ye Jung Hwa. Nguồn tin tiết lộ: “Jung Hwa và Ma Dong Seok lên kế hoạch kết hôn vào năm ngoái nhưng do dịch Covid-19 nên đám cưới của họ đã không được tổ chức. Năm nay họ dự kiến ​​tổ chức đám cưới vào tháng 9”.

Trước đó, tại Liên hoan phim Cannes 2019, nam diễn viên Train to Busan tuyên bố kết hôn vào năm 2020. Nam diễn viên cho biết: “Tôi thực sự muốn kết hôn trong năm nay, nhưng buộc phải dời sang năm sau vì lịch trình bận rộn”.

Ma Dong Seok khá kín tiếng về chuyện đời tư. Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với Sport Chosun, nam diễn viên chỉ tiết lộ chuyện tình cảm của anh và Ye Jung Hwa đang tiến triển tốt đẹp.

Theo News24, trong chương trình Variety Show Employment Agency của tvN, Ye Jung Hwa cho biết cô và bạn trai quen nhau nhờ sở thích tập thể dục.

Cô tiết lộ: “Vì cả 2 đều thích tập thể dục nên chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi dạy nhau các động tác và Ma Dong Seok có một nét duyên riêng. Anh ấy đáng yêu và thông minh”.

Khi được hỏi ai là người tỏ tình trước, Ye Jung Hwa trả lời 2 người không ngỏ lời mà hẹn hò với nhau một cách tự nhiên. Ye Jung Hwa cười khi tiết lộ bạn trai gọi cô là “baby”.

Ma Dong Seok là hình mẫu lý tưởng của bạn gái.

Trước khi gặp gỡ và hẹn hò với ngôi sao Train to Busan, Ye Jung Hwa từng chọn anh là mẫu người lý tưởng.

“Tôi thích một người như Ma Dong Seok. Anh ấy có vẻ nam tính nhưng tôi nghĩ tính cách thực sự của anh ấy có lẽ rất hiền lành. Bất cứ khi nào tôi nhìn một chàng trai, tôi không quan tâm đến chiều cao của họ. Tôi cũng thích người mũm mĩm hơn gầy. Anh trai tôi gầy như một người mẫu, đó là lý do tôi có xu hướng bị thu hút bởi một người đàn ông khỏe khoắn”, Ye Jung Hwa chia sẻ.

Bạn gái gợi cảm nhưng nhiều ồn ào đời tư

Cô gái mà Ma Dong Seok sắp cưới chính là bạn gái khoảng 5 năm của anh, người đẹp Ye Jung Hwa. Cả 2 cùng chung công ty quản lý và hẹn hò từ tháng 11/2016. Khoảng cách tuổi tác khá lớn nhưng cả 2 thừa nhận có nhiều điểm chung và thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào.

Ye Jung Hwa là cô gái nổi tiếng trên mạng xã hội với vai trò người mẫu ảnh và huấn luyện viên thể hình. Tờ Asiae nhận xét Ye Jung Hwa sở hữu đôi chân đáng ghen tỵ. Người đẹp nhiều lần gây chú ý khi đăng tải những bức ảnh khoe thân hình nóng bỏng với những đường cong gợi cảm. Cô được nhiều người hâm mộ ưu ái tặng danh hiệu “Người có thân hình đẹp nhất châu Á”. Ye Jung Hwa hiện có hơn 300.000 người theo dõi trên Instagram.

Theo thông tin đăng bởi tờ Dailian, Ye Jung Hwa nổi tiếng từ năm 2015 sau khi tham gia chương trình My Little Television và giới thiệu các bài tập thể dục. Sau đó, cô chính thức trở thành ngôi sao truyền hình. Đặc biệt, kể từ khi công khai mối quan hệ với ngôi sao phòng vé và được giới thiệu là "bạn gái của Ma Dong Seok", cô càng quen thuộc với khán giả truyền hình.

Cô trở thành MC của nhiều chương trình như Chicken and Surf, Slender Lunch, Beauty STARgram, Trade King Secret Code 1380. Tuy nhiên, bạn gái của ngôi sao 50 tuổi thường vướng tranh cãi, đặc biệt về vấn đề chỉnh sửa hình ảnh.

Ye Jung Hwa là nữ huấn luyện viên thể dục.

Tờ Dailian chỉ ra Ye Jung Hwa từng bị chỉ trích vì hình ảnh cô đăng trên mạng xã hội quá khác biệt so với khi xuất hiện trên truyền hình. Khán giả chỉ trích cô lạm dụng photoshop và chỉnh sửa quá đà. Khi đó, huấn luyện viên thể dục khẳng định cô chỉ chỉnh sửa gương mặt.

Tháng 10/2015, cô bị chỉ trích vì đăng một bức ảnh tự sướng lên mạng xã hội và tự nhận là "đại sứ cảnh sát". Ngoài ra, công chúng từng “ném đá” Ye Jung Hwa vì đăng một bức ảnh chụp cùng BJ Choi và Park Myung Soo nhưng lại phớt lờ BJ Choi bằng cách cắt bỏ sự xuất hiện của người này.

Ye Jung Hwa mất điểm với công chúng vì những tranh cãi xoay quanh hình ảnh cô đăng trên mạng xã hội. Năm 2017, cô tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích vì một hình ảnh được chụp tại làng Hanok Jeonju. Cô bị công chúng phản ứng dữ dội vì chụp ảnh trong khu vực cấm và bẻ cành mận.

Tranh cãi càng lan rộng khi tòa thị chính Jeonju và Cục Quản lý Di sản Văn hóa thông báo xem xét lại Đạo luật Quản lý Di sản Văn hóa nếu đúng Ye Jung Hwa đã ngắt một cành mận.

Thời điểm đó, Ye Jung Hwa thông qua công ty quản lý gửi lời xin lỗi công chúng vì chụp hình trong khu vực cấm. Tuy nhiên, cô phủ nhận việc bẻ cành mận và cho biết đó là cành đào.

Thời gian đó, Ye Jung Hwa đã ký hợp đồng độc quyền với Daydream Entertainment để trở thành một diễn viên truyền hình. Cô được thông báo tham gia web drama Girl's Love History và Love Cell Season 2. Tuy nhiên, sau khi tranh cãi nổ ra, các hoạt động của cô bị đình chỉ. Việc hoạt động chuyên nghiệp với tư cách diễn viên cũng bị bỏ ngỏ. Trang Instagram của cô cũng không đăng bài mới trong suốt 4 năm sau khi tranh cãi nổ ra.

Dailian cho biết Ye Jung Hwa hiện có cuộc sống im ắng và hạnh phúc bên bạn trai. Cô thường xuyên cập nhập ảnh nghỉ ngơi, du lịch hoặc chơi gôn. Dailian trích lời một đại diện trong công ty quản lý hiện tại của Ye Jung Hwa là Big Punch ENT cho biết cô chưa có kế hoạch hoạt động trở lại. Cô đang tập thể dục mà không làm gì đặc biệt và sống cuộc sống bình thường.

Công chúng cho rằng Ye Jung Hwa ngoài nghỉ ngơi sau những ồn ào còn tạm gác công việc để chuẩn bị cho hôn lễ với "ngôi sao phòng vé" vào tháng 9 tới.