Ma Dong Seok và các diễn viên quỳ gối trước khán giả

"The Outlaws 2" vượt mốc 10 triệu lượt xem sau 25 ngày công chiếu. Phim lấy bối cảnh Hàn Quốc và Việt Nam.

No Cut News đưa tin The Outlaws 2 (tên gọi khác: The Roundup) với sự tham gia của nam diễn viên Ma Dong Seok đã vượt mốc 10 triệu lượt người xem sau 25 ngày công chiếu. Đây là phim đầu tiên đạt được kỷ lục trên trong suốt 3 năm kể từ Parasite.

Trong buổi gặp gỡ khán giả tại Busan diễn ra chiều 11/6, dàn diễn viên chính của phim gồm Ma Dong Seok, Choi Gwi Hwa, Heo Dong Won, Ha Jun và Lee Joo Won quỳ gối cảm ơn người xem.

Trong sự kiện, Ma Dong Seok chia sẻ: "Tôi nghĩ thành tích 10 triệu lượt xem không phải do các diễn viên mà tất cả nhờ khán giả. Tôi chân thành cảm ơn khi khán giả đã tìm kiếm và ủng hộ chúng tôi".

Dàn diễn viên quỳ gối trước khán giả.

Theo dữ liệu trích dẫn từ công ty nghiên cứu thị trường trực tuyến ComScore công bố ngày 12/6, The Outlaws 2 đã kiếm được 10,72 triệu USD tại 5 quốc gia trong khoảng thời gian 30/5 đến 5/6. Trong cùng thời gian, bộ phim Top Gun: Maverick đứng đầu danh sách với tổng doanh thu 167,7 triệu USD (khoảng 214,6 tỷ won) tại 65 quốc gia trên thế giới.

Ma Dong Seok đảm nhận vai chính trong phim.

The Outlaws 2 đã được phát hành tại tổng cộng 8 quốc gia, vùng lãnh thổ như Mỹ, Canada, Indonesia, Campuchia… Phim được phát hành tại 28 rạp ở Bắc Mỹ và sẽ công chiếu tại Thái Lan vào ngày 16/6, Philippines ngày 22/6 và tại Malaysia vào 21/7.

The Outlaws 2 là phim Hàn có doanh thu mở màn cao nhất trong ngày đầu công chiếu kể từ đại dịch. Phim đạt được 1 triệu lượt xem trong 2 ngày đầu tiên ra mắt.

The Outlaws 2 mô tả cuộc chiến chống tội phạm ly kỳ giữa thám tử Ma Seok Do (Ma Dong Seok) và tên xã hội đen ở Geumcheon-seo để vây bắt Kang Hae-Sang (Son Seok Gu). Phim lấy bối cảnh tại Hàn Quốc và Việt Nam với nhiều cảnh rượt đuổi kịch tính.